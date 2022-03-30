世界盃外圍賽｜塞內加爾12碼挫埃及晉級　球迷雷射筆擾敵惹爭議

兩大利物浦射手，只能活一個，最終沙迪奧文尼闖世界盃決賽周，而穆罕默德沙拿飲恨。世界盃非洲區外圍賽，塞內加爾次回合贏埃及1：0，兩隊總比數踢成1：1，最後以互射12碼分勝負。沙拿「宴客」，文尼射入奠定勝局的一球，塞內加爾12碼贏3：1晉級決賽周。



首回合，埃及主場贏1：0。在次回合，塞內加爾開波4分鐘便追平，前鋒保拿爾迪亞的射門省中法迪入網，領先1：0。踢完90分鐘，塞內加爾贏1：0，兩回合打成1：1平手，進入加時。

沙拿操刀時，被雷射筆照得滿身綠光。（Twitter）

加時互無紀錄，塞內加爾及埃及要以互射12碼分勝負。塞內加爾的球迷出動大量雷射筆，干擾埃及球員。兩隊頭兩輪12碼都射失，包括被照得滿身綠點的沙拿。塞內加爾在跟住3輪全部命中，文尼射入關鍵的第5輪，相反埃及第4輪的莫斯達法被艾度亞文迪救出。最終，塞內加爾互射12碼贏3：1晉級。