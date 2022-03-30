世界盃種子隊全部誕生　周二多7隊獲入場券　秘魯出戰洲際附加賽

經過周二的外圍賽後，再多7支球隊獲得世界盃決賽周資格。在葡萄牙擊敗北馬其頓晉級後，世界盃分組賽的8支種子隊亦全部誕生。此外，南美洲區的外圍賽完結，秘魯取得第5名，會轉戰洲際附加賽，跟澳洲及阿聯酋的勝方爭奪入場券。



卡塔爾世界盃出線球隊（已有27隊）：

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在各地時間周二舉行了多場歐洲、非洲、亞洲及南美洲的世界盃外圍賽，再多7隊脫穎而出，獲得年底卡塔爾世界盃的入場券。在歐洲區附加賽決賽，葡萄牙及波蘭分別擊敗北馬其頓及瑞典晉級，8支種子隊伍隨之誕生。

葡萄牙晉級決賽周，會是其中一支種子隊。（Getty Images）

世界盃的種子隊會由東道主卡塔爾，以及在周四公布最新世界排名中，排得最高的7支球隊組成。種子隊已經落實，包括卡塔爾、巴西、比利時、法國、阿根廷、英格蘭、西班牙及葡萄牙。

這代表德國、荷蘭、丹麥、瑞士、克羅地亞及烏拉圭等都會跌入第2檔，有機會在分組賽遇上種子隊。中北美洲及加勒比海區的外圍賽當地時間周三舉行最後一輪，如果美國及墨西哥能夠晉級的話，他們都會是第2檔。

南美洲區的排名塵埃落定，本身巴西、阿根廷、烏拉圭及厄瓜多爾已經提早晉級，而經過最後一輪賽事，秘魯主場贏巴拉圭2：0，18戰得24分，力壓23分的哥倫比亞，取得南美區第5名，可以出戰洲際附加賽，與亞洲代表爭入決賽周。

秘魯獲得附加賽資格。（Getty Images）

亞洲區12強賽亦已完結，沙特阿拉伯、日本、韓國及伊朗直接晉級，阿聯酋及澳洲分別得小組第3名，兩隊會先交手，勝方出戰洲際附加賽，跟南美洲的秘魯爭入決賽周。

阿聯酋得到小組第3名，會跟澳洲踢附加賽，勝方再要鬥秘魯。（Getty Images）

非洲區方面，10支強隊逐對撕殺，塞內加爾、喀麥隆、加納、摩洛哥及突尼斯晉級，埃及、阿爾及利亞、尼日利亞、剛果民主共和國及馬里出局。

世界盃的分組賽抽籤將於周五舉行。在抽籤前，有29個名額已經塵埃落定，會以世界排名次序，分別4個檔次來抽籤。餘下3個未定的席位，自動列為第4檔次球隊。餘下未定的席位分別是烏克蘭那組的歐洲區附加賽勝方、大洋洲與中北美洲的州際附加賽勝方，以及亞洲及南美洲的州際附加賽勝方。

已肯定晉身決賽周的球隊如下：

亞洲（5隊）：卡塔爾（東道主）、伊朗、韓國、沙特阿拉伯、日本

歐洲（12隊）：英格蘭、瑞士、德國、丹麥、比利時、法國、克羅地亞、西班牙、塞爾維亞、荷蘭、葡萄牙、波蘭

南美洲（4隊）：巴西、阿根廷、厄瓜多爾、烏拉圭

非洲（5隊）：塞內加爾、喀麥隆、加納、摩洛哥、突尼斯

中北美洲（1隊）：加拿大

