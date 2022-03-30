國際友誼賽｜艾歷臣重臨險死故地 射入靚波以證重新出發（有片）
撰文：顏銘輝
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在這裏倒下，就在這裏站起來！丹麥中場基斯甸艾歷臣去年6月於哥本哈根的公園球場心臟病發倒地，險喪命於歐國盃賽事上。9個多月後，艾歷臣重返這個球場比賽，還射入一記精彩的遠射，幫丹麥以3：0大勝塞爾維亞。
2021年6月12日，艾歷臣在公園球場出戰歐國盃分組賽面對芬蘭，上半場尾段毫無徵兆下倒地，失去知覺，險死於場上。過去9個月，艾歷臣在體內安裝了心臟起搏器，逐步復操，加盟英超的賓福特，找到正選位置，再重新入選國家隊。
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2022年3月29日，艾歷臣再次來到公園球場比賽，跟塞爾維亞踢友賽，他帶上隊長臂章。57分鐘，艾歷臣把握對方在禁區頂的鬆散防線，推順兩步，起右腳遠射破門，為丹麥鎖定大勝3：0。
Christian Eriksen scoring at the Parken stadium, 290 days after he suffered a cardiac arrest on the very same pitch.— ESPN FC (@ESPNFC) March 29, 2022
Football. You can't write it.
(via @espnplus) pic.twitter.com/g3PlrHO2Cf
30歲的艾歷臣賽前曾講到重遊舊地的感受，他說：「一定非常特別，自從那次事件後，我都未來過公園球場。我很期待以球員的身分，強勢回歸公園球場。」
上場友賽，丹麥作客荷蘭，艾歷臣半場後入替，攻入一球，最終球隊以2：4落敗。故此，艾歷臣重返國家隊連續兩場都有「士哥」。艾歷臣上仗對荷蘭賽後說：「能夠以這樣的方式回歸國際賽，簡直是完美！我感受到（荷蘭球迷）熱烈歡迎。我之前在阿積士踢過很多年，他們都認識我，但怎樣都好，他們的歡迎十分窩心及溫暖。我現在期待卡塔爾世界盃，但之前還有很多比賽，我先要專注應付。」
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