英超轉會｜盧卡古在車路士諸事不順　意媒爆隨時再吃回頭草

盧卡古上季夏天高調回歸車路士，以為這名比利時前鋒有望在車路士大放異彩，可惜在年底爆出他不滿主帥杜慈的戰術。自此之後，問題比入球還要多，意大利傳媒指盧卡古仍然不開心，盛傳國際米蘭有意招攬他重返聖西路。



盧卡古（Romelu Lukaku）去年夏天以天價回歸車路士，首3場聯賽即攻入3球，「車迷」期待他成為鋒線必然主力，可惜好景不常，這名比利時球星接受意大利《天空體育》訪問時，直指不滿意當時狀況及杜慈的戰術。

盧卡古唔高興！天價加盟車路士僅4個月 講明唔鍾意杜慈轉戰術

盧卡古不高興言論引起軒然大波，杜慈改以夏維斯擔任「假9號」，盧卡古只能被列為後備。有趣的是，自該篇訪問刊出後，盧卡古至今仍未能取得英超入球。

盧卡古對上一個英超入球，已經是上年底對白禮頓的聯賽。（資料圖片／Getty Images）

心中有刺難以一時三刻拔掉，意大利傳媒《Calciomercato》指盧卡古在「車仔」依然不如意，國際米蘭已經有意再度招攬這名比利時球星，再一次上演回歸戲碼。國際米蘭的財政狀況一般，未能回購盧卡古，《Calciomercato》指他可以借將形式返回國米，另一方面又可以為車路士省卻高達32.5萬鎊的周薪。

自從盧卡古爆出不滿杜慈言論後，他至今亦未有聯賽進賬。（資料圖片／Getty Images）

盧卡古在意甲的日子非常成功，兩季共上陣95場，交出64個入球及16個助攻，難怪當他遇到不如意時，有意返回米蘭發展。

盧卡古在國際米蘭的日子非常成功，曾經高舉意甲錦標。（資料圖片／Getty Images）

英超第31輪直播賽程；

英超第31輪直播賽程（01美術製圖）

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