英超轉會｜盧卡古在車路士諸事不順 意媒爆隨時再吃回頭草
撰文：趙子晉
出版：更新：
盧卡古上季夏天高調回歸車路士，以為這名比利時前鋒有望在車路士大放異彩，可惜在年底爆出他不滿主帥杜慈的戰術。自此之後，問題比入球還要多，意大利傳媒指盧卡古仍然不開心，盛傳國際米蘭有意招攬他重返聖西路。
盧卡古（Romelu Lukaku）去年夏天以天價回歸車路士，首3場聯賽即攻入3球，「車迷」期待他成為鋒線必然主力，可惜好景不常，這名比利時球星接受意大利《天空體育》訪問時，直指不滿意當時狀況及杜慈的戰術。
盧卡古不高興言論引起軒然大波，杜慈改以夏維斯擔任「假9號」，盧卡古只能被列為後備。有趣的是，自該篇訪問刊出後，盧卡古至今仍未能取得英超入球。
心中有刺難以一時三刻拔掉，意大利傳媒《Calciomercato》指盧卡古在「車仔」依然不如意，國際米蘭已經有意再度招攬這名比利時球星，再一次上演回歸戲碼。國際米蘭的財政狀況一般，未能回購盧卡古，《Calciomercato》指他可以借將形式返回國米，另一方面又可以為車路士省卻高達32.5萬鎊的周薪。
盧卡古在意甲的日子非常成功，兩季共上陣95場，交出64個入球及16個助攻，難怪當他遇到不如意時，有意返回米蘭發展。
英超第31輪直播賽程；
更多盧卡古風波相關報道：
英超︱盧卡古創最少觸球紀錄招笑柄 平均數據揭包尾另有其人盧卡古道歉後首度建功車路士大勝 神童處子戰前驚到震｜英足總盃英聯賽盃｜盧卡古風波落幕復任正選 杜慈氣已消讚口不絕足球專題︱盧卡古道歉挽救車路士前途 細數球壇天價水貨 盧卡古公開道歉回歸車路士大軍 杜慈：最緊要搞清楚佢係冇心英超｜盧卡古禍從口出後「拆彈」 𠱁掂杜慈重返車路士大軍操練英超｜杜慈開緊急會議解決盧卡古風波 眼利網民又發現離隊端倪
更多英超相關報道：
英超｜曼聯公布今夏亞洲之行 港人旅遊熱門地點辦「雙紅會」英超宣布來季實施5換人名額 後備球員增至9名英超｜北倫敦打吡擬變最後兩輪前舉行 傳統大戰冀演歐聯生死決足球︱利物浦身價榜雲迪積克竟三甲不入 一人「穿越」後貴得離譜足球熱話︱車路士班主艾巴莫域治證曾短暫失明 俄烏和談後疑中毒英超｜雲高爾倒曼聯米！公開勸阻坦哈格 叫他選「真正足球球會」足球熱話｜朗尼曾為愛華頓叫費格遜「死開」 做領隊全為教曼聯英超︱曼聯班主支持度包尾 車路士仍高企 利物浦佔前列但有爭議足球熱話︱謝拉特重披紅軍戰衣 巴塞「大師兄」挫利物浦成功復仇莫耶斯重提當年被炒 直言曼聯問題不在教練 「多點時間會更好」英超｜曼聯與中場大將續約在即 人工將倍增仍不及普巴及辛祖足球熱話｜阿古路踢爆英球圈小秘密 或隨阿根廷赴卡塔爾世界盃