港府拒提早放寬抗疫措施　體育界苦撐　霍啟剛再出帖批評

髮型屋在3月10日率先獲政府放行重開，各項體育場地和健身室未獲提早解封，早前立法會功能組別體育、演藝、文化及出版界議員霍啟剛指，市民不止有理髮需要，也有做運動維持身心健康的需要。
他在立法會行政長官答問大會上問特首林鄭月娥：「為何髮型屋可以重開，文化體育場地又唔可以？重開準則係點？」未獲對方正面回應後，他今日在Facebook上載3張市民在海旁聚集的照片，直指政府「措施並沒有真正在減人流」。
霍啟剛持續關注文化和體育場地何時可重新開放，舉例認為可讓網球、羽毛球等人數較少、人流易受控制的運動場地先行解封，可是政府未肯改動由4月21日起分三階段解除大部分措施的時間表。
近日他先後與體育及文化演藝界人士舉行網上會議，聆聽業界意見，並提議日後在觀塘海濱舉行大型水上體育節。今日他的帖文僅有3張市民在海旁聚集的照片和寥寥數語：「政府有政府『不可能提早放寬』，市民有市民抗疫疲勞」，加上#不可能提早放寬社交距離措施、#抗疫疫（疲）勞、#措施並沒有真正在減人流，變相抨擊現行抗疫措施根本無助林鄭月娥日前再三強調的減低人流。
去年東京奧運，港隊代表創下歷屆最佳成績，全城刮起一片運動熱潮，無奈疫情下不止市民無法做運動，霍啟剛早前反映，眾多非體院港隊代表也沒有場地訓練，「距離杭州亞運只剩半年時間，繼續封場令到非體院港隊代表無法訓練，呢件事其實我同局方都口頭講過好多次」。
疫情持續多時，香港各行各業均受重創，曾爆發疫情並屢遭停業的健身中心首當其衝，有8間分店的連鎖健身中心Fitness First，3月14日全線結業，原因正是「疫情下長期被迫停業」。中國香港體適能總會行政總監黃永森接受路透社訪問時估計，全港1800間健身中心中，約10%無法繼續經營。
香港網球總會亦稱，由球證、司線員到設備供應商均反映，持續封場導致收入損失慘重，促請政府盡快重開網球場，畢竟「網球運動本身已『自然』內設社交距離措施」。
事實上，疫情下大人要在家工作，小朋友留家網上學習和上課，久而久之長期缺乏足夠運動下，不止磅數和身上贅肉增加，精神健康也受影響。霍啟剛便曾向林鄭月娥表達，「不少市民向我反映，他們有做運動的需要，維持身心健康」。