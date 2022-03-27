港府拒提早放寬抗疫措施　體育界苦撐　霍啟剛再出帖批評

髮型屋在3月10日率先獲政府放行重開，各項體育場地和健身室未獲提早解封，早前立法會功能組別體育、演藝、文化及出版界議員霍啟剛指，市民不止有理髮需要，也有做運動維持身心健康的需要。

他在立法會行政長官答問大會上問特首林鄭月娥：「為何髮型屋可以重開，文化體育場地又唔可以？重開準則係點？」未獲對方正面回應後，他今日在Facebook上載3張市民在海旁聚集的照片，直指政府「措施並沒有真正在減人流」。



霍啟剛持續關注文化和體育場地何時可重新開放，舉例認為可讓網球、羽毛球等人數較少、人流易受控制的運動場地先行解封，可是政府未肯改動由4月21日起分三階段解除大部分措施的時間表。

近日他先後與體育及文化演藝界人士舉行網上會議，聆聽業界意見，並提議日後在觀塘海濱舉行大型水上體育節。今日他的帖文僅有3張市民在海旁聚集的照片和寥寥數語：「政府有政府『不可能提早放寬』，市民有市民抗疫疲勞」，加上#不可能提早放寬社交距離措施、#抗疫疫（疲）勞、#措施並沒有真正在減人流，變相抨擊現行抗疫措施根本無助林鄭月娥日前再三強調的減低人流。

霍啟剛日前在立法會行政長官答問大會問林鄭文化體育場地為何不能重開。（霍啟剛FB）

去年東京奧運，港隊代表創下歷屆最佳成績，全城刮起一片運動熱潮，無奈疫情下不止市民無法做運動，霍啟剛早前反映，眾多非體院港隊代表也沒有場地訓練，「距離杭州亞運只剩半年時間，繼續封場令到非體院港隊代表無法訓練，呢件事其實我同局方都口頭講過好多次」。

疫情持續多時，香港各行各業均受重創，曾爆發疫情並屢遭停業的健身中心首當其衝，有8間分店的連鎖健身中心Fitness First，3月14日全線結業，原因正是「疫情下長期被迫停業」。中國香港體適能總會行政總監黃永森接受路透社訪問時估計，全港1800間健身中心中，約10%無法繼續經營。

表列處所自疫情以來多輪停業，FITNESS FIRST早前宣布全線結業。（資料圖片）

香港網球總會亦稱，由球證、司線員到設備供應商均反映，持續封場導致收入損失慘重，促請政府盡快重開網球場，畢竟「網球運動本身已『自然』內設社交距離措施」。

事實上，疫情下大人要在家工作，小朋友留家網上學習和上課，久而久之長期缺乏足夠運動下，不止磅數和身上贅肉增加，精神健康也受影響。霍啟剛便曾向林鄭月娥表達，「不少市民向我反映，他們有做運動的需要，維持身心健康」。