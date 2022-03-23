游泳｜俄奧運金牌出席普京集會　贊助商撤資轉贈聯合國難民署

俄羅斯東京奧運雙金泳將Evgeny Rylov，上周在莫斯科參加總統普京主持的「克里米亞之春」集會，國際游泳總會（FINA）發聲明表示對其行為「深感失望」，知名品牌Speedo亦決定撤銷對他的贊助。



FINA在游泳新聞網站《SwimSwam》發出聲明，指對俄羅斯泳將Evgeny Rylov出現在該集會現場「深感失望」，並將調查此事。25歲的Rylov曾在去年東京奧運包辦100米和200米背泳金牌。

Evgeny Rylov在東京奧運勇奪雙金，當時更因戴上貓咪口罩成為話題。（Getty Images）

普京在18日於莫斯科一間體育館內，主持慶祝俄國2014年併吞克里米亞的8週年集會，這場集會至少有8名運動員出席，除了Rylov外，北京冬奧獨得3金的越野滑雪名將Alexander Bolshunov、東京奧運體操銅牌Viktoria Listunova也有出席，且他們的衣服上都有貼上象徵支持俄國軍事行動的「Z」字。

至少有8名運動員出席該場集會。（Twitter）

在得知Rylov公開表態支持普京後，Speedo決定撤銷贊助，「我們以最強烈方式譴責烏克蘭戰爭，並與受到衝突波及的烏克蘭人民、我們的運動員，以及隊友們站在一起。」

據悉，Speedo將把該泳手的剩餘贊助費用，捐贈予聯合國難民署（United Nations Refugee Agency）。