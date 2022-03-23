游泳｜俄奧運金牌出席普京集會　贊助商撤資轉贈聯合國難民署

俄羅斯東京奧運雙金泳將Evgeny Rylov，上周在莫斯科參加總統普京主持的「克里米亞之春」集會，國際游泳總會（FINA）發聲明表示對其行為「深感失望」，知名品牌Speedo亦決定撤銷對他的贊助。
FINA在游泳新聞網站《SwimSwam》發出聲明，指對俄羅斯泳將Evgeny Rylov出現在該集會現場「深感失望」，並將調查此事。25歲的Rylov曾在去年東京奧運包辦100米和200米背泳金牌。
普京在18日於莫斯科一間體育館內，主持慶祝俄國2014年併吞克里米亞的8週年集會，這場集會至少有8名運動員出席，除了Rylov外，北京冬奧獨得3金的越野滑雪名將Alexander Bolshunov、東京奧運體操銅牌Viktoria Listunova也有出席，且他們的衣服上都有貼上象徵支持俄國軍事行動的「Z」字。
在得知Rylov公開表態支持普京後，Speedo決定撤銷贊助，「我們以最強烈方式譴責烏克蘭戰爭，並與受到衝突波及的烏克蘭人民、我們的運動員，以及隊友們站在一起。」
據悉，Speedo將把該泳手的剩餘贊助費用，捐贈予聯合國難民署（United Nations Refugee Agency）。
體育熱話｜孫楊自撐一直有練水 寸嘴回應網民：你看我的身材體育熱話｜槙野智章男女明星樣「通殺」 與亞洲名模撞臉被埋怨體育熱話｜跨性別泳手稱冠成NCAA首人 游贏兩奧運銀牌遭喝倒采體育熱話｜大谷翔平改變漫畫界的怪物身手 漫畫家想記錄這個故事體育熱話｜「眾籌球手」首戰奧運殘酷退場 強大是讓自己找到快樂體育熱話｜俄羅斯封鎖IG 最大受害者不是華麗娃或舒拉寶娃而是他蘇炳添爆汗訓練睇見都攰 網民諷國足僅學校田徑級別｜體育熱話體育熱話｜NFL傳奇布雷迪驚喜復出 「達陣」令收藏家秒失400萬體育熱話｜伊藤美誠「謎之發球」新版本 與東京奧運時截然不同體育熱話｜英國跳水王子知名度太高 法國度假夜店派對樂極生悲體育熱話｜女拳王變性後為子女重燃夢想 先要跨越日本拳擊高牆體育熱話｜冬奧判決爭議餘波 韓奧運金牌劍手 亞運最不想對中國