英超｜車路士防線甩漏多　艾歷臣攻入回歸首球領賓福特反勝

車路士今輪英超主場鬥另一支倫敦球會賓福特，經歷互交白卷的上半場後，車路士換邊後隨即由魯迪格遠射建功，可惜僅兩分鐘即被對手追平，其後更再失兩球，其中一球來自基斯甸艾歷臣，結果賓福特以4：1反勝車路士。



暫居英超第3位的車路士，被利物浦與曼城拉開雙位數距離，同時領先第4位的阿仙奴5分，感覺像是前無去路，後無追兵。

因為意大利緣盡世界盃決賽周而非常痛心的佐真奴，今仗先列後備，中場由羅夫度斯卓克擔正，而前鋒盧卡古同樣無正選，前線由迪姆華拿﹑夏維斯及薛耶治攻堅。賓福特方面，早前代表丹麥連續兩場有入球的基斯甸艾歷臣，今仗正選登場。

一向穩健的車路士門將艾度亞文迪，接應回傳時失誤，艾雲東尼隨即衝前笠射，可惜越楣而去，其後文迪因傷倒地，幸好軍醫檢查後無大礎，繼續作賽。車路士未有太多具威脅攻勢，薛耶治上半場末段扣入大位熨射，賓福特門將拉耶單手托出，力保不失。

賓福特門將拉耶救出險球，助球隊上半場保不失。（美聯社）

經歷互無紀錄的45分鐘後，車路士換邊後僅3分鐘打破缺口，魯迪格遠距離放冷箭，省中賓福特球員稍稍改變方向直飛入網。賓福特隨即還以顏色，真拿達左腳抽射建功，兩分鐘後追平。

魯迪格超遠射建功，為車路士打開缺口。（Getty Images）

賓福特乘勢繼續施壓，來自一次快速反擊，艾歷臣由後場狂奔至對方禁區，簡迪回防時走甩艾歷臣，再接應麥比奧莫橫傳建功，54分鐘攻入反超前一球，亦是他回歸英超以來首個「士哥」。

艾歷臣由後場狂奔至前場，再接應橫傳建功，攻入回歸英超首個入球。（美聯社）

車路士防線其後再有甩漏，真拿達完全無人看管，面對文迪瀟灑挑射破網，賓福特10分鐘內連轟3球，球賽形勢完全扭轉。車路士由領先變落後，主帥杜慈急不及待「撳掣」，先後換入列斯占士及盧卡古增強攻力。

車路士面對賓福特死球再失守，魯迪格禁區內解圍「撻Q」，後備入替的韋沙隨即建功，為賓福特錦上添花，結果以4：1作客反勝車路士。

真拿達把握車路士後防漏洞，瀟灑挑射建功，梅開二度。（Getty Images）

英超第31輪直播賽程；

英超第31輪直播賽程（01美術製圖）

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