英超｜馬古尼回歸曼聯重拾溫暖　球隊失分卻是個人的小勝利

哈利馬古尼（Harry Maguire）早前代表英格蘭出戰國際賽時，慘遭自己球迷狂噓，隊友、領隊都紛紛為他出頭。他回歸曼聯作賽，終於重拾「溫暖」，表現也有所改善。



遭自己球迷「柴台」儼然成為馬古尼今季的習慣，國際賽期前，曼聯球迷為他被換出而歡呼；國際賽期間，連英格蘭球迷也向他發出噓聲。今仗曼聯作客李斯特城，領隊蘭歷克特別透過比賽場刊呼籲曼迷給這位隊長多一點支持。

馬古尼由落隊巴進入球場時，已獲曼聯球迷熱烈的歡呼支持。（Getty Images）

馬古尼由抵達球場步落隊巴的一刻，已獲球迷報以歡呼聲；賽前出場列隊，他也獲得曼迷報以掌聲，僅有的噓聲和嘲笑聲是來自他的舊東家李城的球迷。如英國《每日郵報》所說：「這已是他的小小勝利。」馬古尼賽後也「回報」球迷，將球衣送給場邊一位小曼迷。

儘管曼聯最終只能以1：1逼和李城，但眾矢之的落在「攔截」隊友的艾蘭加身上，馬古尼獲媒體評高分，《曼徹斯特晚報》就給予他跟華拉尼全隊最高的7分，並如此評價：「獲得預期中的支持，上半場表現穩健，下半場也在危急關頭挺身。是他今季最穩定的表現之一。」