英超｜曼聯絕殺機會變最新網絡笑話　拉舒福特慘遭隊友「陷害」

曼聯今晨（3日）在主場迎戰李斯特城失分，只能以1：1逼和對手，更教紅魔鬼「揼心」的是補時階段本有大好機會絕殺，誰料竟變成如笑話般的結局。



曼聯因C朗拿度「出現感冒症狀」缺陣、卡雲尼也受傷，今場正選陣容缺乏前鋒，下半場才換入拉舒福特（Marcus Rashford）加強攻力，仍遭李斯特城由伊恩拿祖（Kelechi Iheanacho）先開紀錄，3分鐘後即由費特補射追和成1：1。

補時階段，曼聯本有大好機會絕殺，未料最終成為笑話。

費特為曼聯入球逼和對手。（Getty Images）

補時5分鐘，拉舒福特在禁區頂接球後，突然轉身加速，在多名後衛纏繞下面對龍門仍有大好起腳機會，未料此時他竟遭從後踢跌，出腳者更是自己的隊友艾蘭加。

原來拉舒福特成功突破之際，艾蘭加已在小禁區內等待，拉舒福特皮球稍稍甩腳，艾蘭加便想起腳射門，偏偏隊友繼續自行突破，結果造成一個搞笑的誤會，射門變成攔截隊友。不過曼聯眾將可笑不出來了，因為艾蘭加本身的位置早已越位，他完美地摧毀了球隊獲勝的大好機會後，曼聯亦遭吹罰越位。

艾蘭加幫倒忙的經過：

艾蘭加的舉動令不少曼聯球迷暴怒，指出「格連活特比他好太多」，亦有曼聯球迷無奈地道，這一幕總結了曼聯的球季：「拉舒福特本來可以入球去掙回一點信心，最終遭自己隊友破壞了。這總結了今季的曼聯。」

Marcus Rashford tackled by Anthony Elanga in the box pic.twitter.com/TatVOsF6Dq — Atiq Ur Rehman (@Atiq4683) April 2, 2022

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