谷愛凌與成龍合照　跟成家班練拳曬弗爆身材　獲爭相邀約晉娛樂圈

撰文：普利森
出版：更新：

北京冬奧兩金得主谷愛凌日前上載與成龍的合照，又透露自己正在跟成家班練拳，似乎大有機會進軍娛樂圈。到底她會否成為新一任「龍女郎」？

中美混血滑雪美少女谷愛凌在北京冬奧為中國贏得兩金1銀，亮麗身手、自信十足加上樣子標緻，旋即成為中國炙手可熱的體育明星，亦是廣告商的新寵兒。

谷愛凌周三（16日）在Instagram上載跟武打巨星成龍的合照，成龍笑容親和，用手指向谷愛凌，谷愛凌則高舉大拇指「畀Like」，兩人挨在一起，十分親密。

谷愛凌與成龍合照。（instagram@eileen_gu）

到底這位滑雪美少女，為何會跟影壇大哥大扯上關係？從谷愛凌在Instagram展示的練拳短片，可見端倪。

谷愛凌在短片中加入標注，揭露與她對練的拳擊教練正是來自成龍旗下「成家班」龍韻武藝團。從短片中可見，谷愛凌不止身材弗爆，出拳速度也不錯，且拳拳有力。如此一來，難免令人聯想到以谷愛凌的身形、樣貌及名氣，大有機會進軍演藝圈，成為新一任「龍女郎」。

北京冬奧｜谷愛凌透露成功秘訣　說難不難的習慣成就人生贏家北京冬奧｜谷愛凌U型技巧大熱再添金　獨取兩金一銀成大贏家

成龍一早看中谷愛凌

據內地傳媒報導，谷愛凌早在成名前，已吸引到成龍的目光。成龍曾公開點名看好這名18歲新星，他當時在擔任北京冬奧火炬手後表示，自己有關注冬奧運動，最喜歡的是雙人花式溜冰及滑雪跳台項目，「尤其是我們幾個（運動員），名字忘了。我就記得一個谷愛凌，希望我們的健兒拿多一點獎。」

報道又指，谷愛凌早前跟內地男星易烊千璽拍攝冬奧短片《冰雪之約》時，已獲導演丁晟讚不絕口，「她天生就是精裝修的房子（指容貌純天然），她真的是條件太好了。」

谷愛凌的條件十分適合進軍娛樂圈。（Getty Images）

有意進軍娛樂圈

據稱丁晟當時立即邀約谷愛凌，問對方是否有意進軍演藝圈，獲答覆「非常感興趣」。當時在場的工作人員則稱，「丁導，你來不及了，你要排隊，你要排成龍大哥的後面。」換言之，成龍相信已在丁晟之前作出邀約，丁晟聞言笑指：「那個戲也有可能是我導。」

丁晟是內地著名導演，電影作品包括由成龍主演的《警察故事2013》及《鐵道飛虎》等，因此谷愛凌若進軍演藝圈，成為新一任龍女郎的機會頗高。

體育熱話｜谷愛凌亮相北京慈善跑　全能身手籃球足球原來沒難度婦女節｜冬奧金牌谷愛凌撰文鼓勵女性　「美麗不是因為跟住潮流」北京冬奧餘溫︱隋文靜教谷愛凌溜冰　兩大中國女神最強連線谷愛凌被指缺乏誠信　網民列兩點聯署要求史丹福撤銷學位北京冬奧｜冬奧後「賺夠」返美惹內地網民反感　谷愛凌微博急澄清北京冬奧︱谷愛凌一句話被放大令去向成疑　返美讀大學或減少比賽01體論︱話題人物華麗娃與谷愛凌　兩美少女為北京冬奧永留印記北京冬奧｜谷愛凌奪金變身冰墩墩　「做到最好永遠是我目標」
谷愛凌
成龍
滑雪
體壇熱話