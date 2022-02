北京冬奧︱谷愛凌玩IG被網民質疑有特權　回覆竟公然教人「翻牆」

中美混血美少女谷愛凌(Eileen Gu)無論外型和實力均是頂尖,是今屆北京冬奧中國隊焦點人物。她在比賽場地安慰對手,記者會維護同為「入籍兵」的花式溜冰選手朱易,贏盡掌聲,滑雪場內外堪稱完美的表現,卻在一個帖文回覆中極速崩壞。

事緣她從冬奧開幕前到為中國贏得金牌後,連番在社交媒體Instagram發文,有網民質疑為什麼她能夠在中國使用這個被禁用的應用程式,她的回覆竟然是公然教大家「翻牆」。



谷愛凌又靚又叻,贏盡掌聲,完美人設卻有崩壞跡象。(Getty Images)

🥇🥇🥇北京冬奧戰况實時更新🥇🥇🥇

美國出生和成長的谷愛凌,日前在自由式滑雪女子大跳台(Women's big air)項目奪得金牌。18歲的她在Instagram發文紀念,表示那是「人生最美好一天」。

在此之前,她已因為國籍問題,飽受質疑。2019年改為代表中國參賽,有支持也有反對,日前她在北京冬奧開幕禮後發文,有網民留言質疑:「為何你能夠使用Instagram,千千萬萬的中國人卻不能夠。身為中國公民,為何你有特別待遇。那並不公平,你能否為那些沒有網絡自由的中國人站出來。」

谷愛凌與網民對話截圖。 (Instagram)

谷愛凌本尊親自答話,她的回覆竟然是:「任何人也可下載vpn,實際上它在App Store是免費的(Anyone can download a vpn its literally free on the App Store)。」

這個回應一秒激嬲不少人,「實際上,我不是任何人;實際上,我用VPN是違法的;實際上,那也完全不是他媽的免費(Literally, I'm not 'anyone. Literally, it's illegal for me to use a VPN. Literally, it's not fxxking free at all)。」這一問一答被截圖轉載至微博,被分享超過3000次後,終被審查下架。

谷愛凌與母親谷燕。(Instagram)

中國國家互聯網信息辦公室為數據跨境安全網關而設立中國國家防火牆(又稱:防火長城),外國社交媒體網站Facebook、Instagram、Twitter以至Whatsapp全部被擋,不能在境內使用。內地網民為上外國網站或使用外國社交媒體,都會心照不宣地使用虛擬私人網路(VPN),俗稱「翻牆」,卻不是獲官方認可的途徑,使用者甚至會被起訴。

谷愛凌的說法,不止「離地」,也相當於公然教人犯法,各地網民齊聲痛批,「在新疆使用VPN是犯罪行為欸」、「行為很噁心」、「谷愛凌在撒謊,中國社交媒體上關於朱易的評論大多是負面的,甚至說她是被美國付錢弄丟的,而且中國應用商店的VPN不是免費」,她完美的人物設定,瞬間在網絡崩壞瓦解。

點圖睇:谷愛凌後上封后喜極而泣

+ 9

一次失言,引來網民秋後算帳。谷愛凌的母親谷燕來自中國,也是她的滑雪教練,父親是美國人,她雖於2019年入籍中國,但從未交代有否正式放棄美國國籍。

對於這個難題,她從來沒有正面回應,曾表示:「當我在美國,就是美國人。當我在中國,就是中國人」,說法令人譁然。有媒體根據美國政府每季公布的「放棄美國國籍報告」,目前尚未見到谷愛凌的名字。

認識谷愛凌:谷愛凌名模美貌下的中國心 拒做花瓶 以超難動作震驚世界