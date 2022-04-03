英超熱話｜坦哈格首度回應教曼聯傳聞　強調現時專注領阿積士

坦哈格是接掌曼聯的熱門人選之一，這名阿積士主帥接受荷蘭傳媒訪問時，首度開腔回應傳聞，強調現時全副精神放在阿積士上。



蘭歷克將會擔任曼聯看守領隊至今季尾，盛傳阿積士主帥坦哈格（Erik Ten Hag）是熱門人選之一。

現任荷蘭主帥﹑曾經執教曼聯的雲高爾，則公開勸阻坦哈格，直言曼聯是一間商業球會，希望對方三思才加入曼聯。蘭歷克透過記者會捍衛球會利益，所有球隊也是一門生意，難以與利益撇開關係。

雲高爾倒曼聯米！公開勸阻坦哈格 叫他選「真正足球球會」

英國《曼徹斯特晚報》早前踢爆，坦哈格是曼聯的頭號心儀人選，更已完成面試。這名52歲的阿積士主帥日前接受荷蘭傳媒《Sport1》訪問，首度開腔談及此傳聞，交出一個淡淡然的回應，「所有人在這個行業也清楚，與其他球會代表不時也會接觸，這是正常不過！」

坦哈格首度回應執教曼聯的傳聞，並未有正面回應。（資料圖片／Getty Images）

坦哈格與阿積士的合約在2023年夏天屆滿，他亦沒有正面回應會否執教曼聯，「曼聯是一支偉大的球隊，我是他們的球迷，在足球世界不能抹殺任何可能性，倘若是時候進入生涯新一頁，我希望球迷們可以理解。不過現時我是阿積士的領隊，我會全力專注領軍。」

坦哈格與阿積士的合約至明年夏天，他坦言將全力領軍。（資料圖片／Getty Images）

坦哈格接掌曼聯甚囂塵上，連曼城主帥哥迪奧拿在賽前記者會上，亦被問及相關問題，當哥帥聽到時，隨即逗趣地反問記者：「而家係咪要炒我？」

哥迪奧拿沒有評論坦哈格是否接掌曼聯，反而將問題作另一方面的解讀，「你是在問坦哈格能否取代我？當然，他是理想的人選。」哥帥與坦哈格曾在拜仁慕尼黑共事，當然對這名舊同事有不錯的評價。

英超第31輪直播賽程；

英超第31輪直播賽程（01美術製圖）

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