英超｜般奴24萬鎊周薪續約曼聯　盼接替桑馬達轉穿8號球衣

曼聯今日宣布，與葡萄牙中場般奴費南迪斯續約到2026年，新約中包含多一年續約選項。



英國《每日郵報》報道，般奴新約的周薪約24萬鎊。

般奴在2020年1月加盟曼聯以來，上陣117次，攻入49球，交出39次助攻，而且他是同期創造機會最多的曼聯球員，贏了兩次代表隊內最佳球員的畢樹比爵士獎。27歲的般奴說：「由我加盟曼聯的一刻起，我就跟球會及球迷建立起特別的聯繫。我自小就看曼聯比賽，一直夢想有機會在這裏比賽。夢想如今成真，感到榮幸。」

「就算已經效力了兩年，每當我在踏入奧脫福球場時，感覺還是很奇妙，聽着球迷為我歌唱，在看台前入球。能夠穿起這件球衣，為這間偉大的球會戰鬥，是我的光榮。」他表示，堅信自己及球會最美好的時光會在未來出現。

般奴加盟曼聯後，數據上一直「好靚仔」，有大量入球及助攻。（Getty Images）

曼聯足球總監梅圖大讚般奴一直表現穩定，入球及助攻對球隊十分重要，「般奴的效率、投入及無得彈的態度，正是想們想從每位曼聯球員身上見到的。他是個真正職業的球員，多項態度都非常好，驅使他達到為這間球會效力的高水平。」

被球迷問到下季會不會轉穿8號球衣，他坦言都想有日變「8號仔」。（Twitter）

般奴續約後心情大好，在社交網站叫球迷問他問題，其中有人問他下季會否轉穿8號球衣，他答：「我想有一天穿上……但現在我想好兄弟桑馬達跟我繼續做老友！」有人問他加盟曼聯後最喜歡什麼時刻，他表示：「我經歷很多美好的時刻，但我覺得最好的還未出現。」