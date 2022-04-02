足球轉會｜曼聯防中潛在目標特點大比拼　八大人選誰最適合紅魔？

曼聯今夏勢必要簽入防中，保羅普巴約滿在即，很大機會離隊，尼曼查馬迪體能下滑，是時候要淡出，麥湯米尼及費特洛迪古斯被指實力不足，再者單靠兩人也難以頂足全季。以下8名中場近月都曾跟曼聯傳出緋聞，他們各有特點及優劣，誰最適合曼聯？



維拉中場麥甘尼有傳是曼聯其中一位防中目標。（Getty Images）

1. 約翰麥甘尼（John McGinn）

27歲的約翰麥甘尼是蘇格蘭國腳，自2018年起加盟阿士東維拉，成為球隊的中場主將，協助球隊升上英超，至今第3季參與英超，熟悉聯賽風格。麥甘尼今季英超26次上陣，攻入3球，2次助攻，場均威脅傳球1.4次。

麥甘尼是蘇格蘭國腳。（Getty Images）

他今季聯賽總搶截112次，其中80次成功，成功搶截排今季五大聯賽中場的第3位，其搶截成功率亦達71%。他今季英超25次截斷對方傳球，場均1次。他今季英超141次放長傳，88次成功，長傳成功率62%。

他與維拉的合約至2025年，領隊謝拉特表明不想放人，如果曼聯欲羅致麥甘尼的話，恐要付出一筆高昂的轉會費。

曹亞文尼在摩納哥表現很好，獲得多支勁旅青睞。（Getty Images）

2. 曹亞文尼（Aurélien Tchouaméni）

22歲的曹亞文尼已經入選法國大國腳，出身自波爾多青年軍，兩年前轉投摩納哥。他在今季法甲27次上陣，入球及助攻各一，威脅傳球場均只有0.5次，可見他更偏重於防守掃蕩。

曹亞文尼已經是法國的大國腳。（Getty Images）

曹亞文尼今季聯賽總搶截91次，其中71次成功，搶截成功率極高，為78%。他今季法甲總共71次截斷對方傳球，場均2.6次。在防守數據上，他在這些中場入面非常搶鏡。他今季法甲137次長傳，88次成功，長傳成功率64%。

曹亞文尼與摩納哥還有兩年合約，而且他深得各大豪門青睞，除了曼聯外，皇家馬德里、車路士、利物浦及巴黎聖日耳門等亦對他有興趣。如果曼聯提出收購，會面臨很大的競爭。

在這8名中場當中，賴斯與曼聯的傳聞最多，他的身價身很可能是最貴的。（Getty Images）

3. 迪格蘭賴斯（Declan Rice）

23歲的賴斯已經是英格蘭的正選防中，也是英超其中一名最優秀的防中。他與韋斯咸的合約至2024年，球會還有一年續約選項，故韋斯咸不用急於求售，據報標價高達1.5億鎊。賴斯的防守及長傳數據絕對是歐洲頂級。

賴斯是英格蘭的首席防中。（Getty Images）

賴斯今季聯賽28次上陣，有1個入球，4次助攻，威脅傳球場均0.7次。他的總搶截92次，其中65次成功，搶截成功率有71%。他今季英超47次截斷對方傳球，場均1.7次。他今季長傳124次，88次成功，長傳成功率71%。

魯賓尼維斯效力狼隊多年，一直是球隊的正選防中。（Getty Images）

4. 魯賓尼維斯（Rúben Neves）

25歲的魯賓尼維斯在波圖年少成名，2017年加盟還是英冠的狼隊，即站穩正選，助球隊升班，如今在英超打滾到第4個球季，也是葡萄牙國腳。魯賓尼維斯與狼隊的合約至2024年屆滿，他暫時較少與其他豪門拉上關係。

魯賓尼維斯是葡萄牙國腳。（Getty Images）

魯賓尼維斯今季英超28次上陣，攻入4球並有2次助攻，場均威脅傳球0.6次。他的聯賽總搶截119次，其中64次成功，其搶截成功率只得54%，在這些防中入面，他的搶截成功率屬於偏低。他今季英超場均1.3次截斷對方傳球。

魯賓尼維斯是一員喜歡長傳的中場，今季英超有270次嘗試長傳，170次成功，長傳成功率中規中矩，有63%。魯賓尼維斯遠射亦佳，今季英超38次攻門中，有35次是禁區外遠射，其中3次轉化為入球。

比蘇馬代表白禮頓對曼聯時，與般奴費南迪斯短兵相接。（Getty Images）

5. 比蘇馬（Yves Bissouma）

25歲的比蘇馬是馬里國腳，於2018年從里爾轉投白禮頓，今季是他的第4個英超球季。在這些防中入面，比蘇馬可能是曼聯最容易買到的，因為他與白禮頓的合約只餘1年，而且據報他也希望離隊。

傳聞比蘇馬有意求去，曼聯會不會趁機出手？（Getty Images）

比蘇馬今季聯賽上陣20次，沒有入球，只得1次助攻，場均威脅傳球只得0.3次。他的總搶截75次，其中63次成功，搶截成功率極高，為84%，在這些防中入面數一數二。此外，他的場均截斷傳球有2次。

比蘇馬今季英超57次長傳，38次成功，成功率有67%。雖然長傳成功率也不錯，但他的長傳次數較少，進攻貢獻亦不多，是一位專注掃蕩的中場。

米連高域沙域效力拉素多年，有豐富的意甲經驗。（Getty Images）

6. 米連高域沙域（Sergej Milinkovic-Savic）

27歲的米連高域沙域是塞爾維亞國腳，效力拉素第7個球季，有豐富意甲經驗。每逢夏天，他總與不同的勁旅豪門拉上關係，但每次只聞樓梯響，一直留在拉素。他與拉素的合約到2024年屆滿。

身材高大是米連高域沙域的一大優勢。（Getty Images）

米連高域沙域的定位不是純防中，有點像保羅普巴，強攻守弱，但勝在身材高大，對抗也不錯。他今季29次意甲上陣，攻入8球，9次助攻，場均威脅傳球1.3次。今季聯賽總搶截82次，其中51次成功，搶截成功率有62%，屬中庸水平。長傳方面，他今季意甲102次，成功59次，成功率58%。

李城的尼迪迪力抗利物浦的法明奴，他還可勝任中堅。（Getty Images）

7. 尼迪迪（Wilfred Ndidi）

25歲的尼迪迪是李斯特城的防中，由2017年起效力至今，擁有6季英超經驗，他也是尼日利亞國腳。他與李城的合約到2024年屆滿，但買他有一個風險，他最近因膝傷而要接受手術，提早收「咧」，未知傷癒後可以恢復幾多成功力。

尼迪迪是一位百分百以防守為主的防中，還可客串中堅位置，今季19次英超上陣，沒有任何入球及助攻，場均威脅傳球0.1次。今季聯賽總搶截93次，其中60次成功，搶截成功率有63%。他的場均截斷傳球都有2.2次。

李城的泰利文斯表現愈踢愈好。（Getty Images）

8. 泰利文斯（Youri Tielemans）

24歲的泰利文斯是比利時國腳，由2019年起加盟李斯特城，即成球隊中場主將，攻守兼備。他今季22次英超上陣，攻入6球，助攻2次，場均威脅傳球1.3次。他與李城的合約到2023年就屆滿，相信轉會費不會太貴，甚至有報道指2500萬鎊便可帶走他。

泰利文斯今季聯賽總搶截82次，其中45次成功，搶截成功率有55%，在這些中場入面並不出眾，而他的場均截斷對手傳球只得0.6次。他在今季英超長傳94次，成功53%。

占士加拿被曼聯外借到森林。（Getty Images）

同場加映：占士加拿（James Garner）

21歲的占士加拿由去年起被曼聯外借至英冠的諾定咸森林，站穩正選，幫助球隊爭取前列位置升班。占士加拿的最大優勢是價錢，因為他本來就是曼聯球員，不用花費任何轉會費，而且他只得21歲，年輕有活力，還有進步空間。

加拿今季在英冠31次上陣，攻入3球，助攻4次，場均1.8次威脅傳球。他的總搶截94次，其中56次成功，搶截成功率有60%。他今季英冠38次截斷對方傳球，場均1.2次。他今季英冠107次放長傳，43次成功，長傳成功率40%。比起以上8位中場，儘管加拿踢次級聯賽，亦不見數據特別搶鏡。