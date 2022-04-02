英超｜曼城主將指曼聯球迷妒忌好成績　視「地獄賽程」為好機會

曼城中堅拿樸迪接受訪問，談及4月初兩對馬德里體育會及利物浦的「地獄賽程」，他表示這是一個大好機會，展現曼城優勝於其他球隊的實力。他指出曼城近年的成功，令同市宿敵曼聯的球迷感到失望，因為他們花了很多錢但贏不到任何錦標。



拿樸迪有時會殺上前場攻門。（Getty Images）

27歲的拿樸迪在西班牙國家隊集訓抽空接受訪問，但大部分內容都跟球會曼城有關。在4月初，曼城將要在兩星期內踢4場大戰，兩個周中出戰歐聯8強對馬體會的兩回合比賽，至於兩個周末則要鬥利物浦，一場是聯賽，另一場是足總盃4強。這4場比賽，可說是曼城爭奪三冠王的關鍵。拿樸迪說：「這是一個很好的挑戰，更大程度上，這是一次機會。我們可以透過這次好機會，展示比其他球隊優勝的實力。」

拿樸迪透露，哥迪奧拿指示後衛大膽傳球及冒險。（Getty Images）

拿樸迪表示，曼城領隊哥迪奧拿對後衛的要求很高，他說：「當組織攻勢時，我們後場的責任愈來愈大。當然，風險可能比得益大，因為如果你在那個位置犯錯，有可能令到球隊失波。不過，每個教練的想法不一樣。這是哥迪奧拿要求我們的，敢於去冒險。我很開心，因為我都喜歡冒險，喜歡大膽。」

他表示哥迪奧拿及西班牙主帥安歷基都很支持犯錯的球員，「對的，在傳媒面前他們一定要這樣做，但在更衣室內就是另一回事。不過，認真地說，這兩位教練都很照顧我們，而且他們很明白足球世界總有風險。」

拿樸迪是曼城的後防核心。（Getty Images）

面對球迷的批評時，拿樸迪指很多人以為踢波就等於打機般容易，只是「鍵盤球迷」，他說：「很多人只玩過《FIFA》，就以為現實的球員就像遊戲那樣，傳球總能夠自動準確交給隊友，球速又很慢。直至你真的親自落場踢波，才意識到原因一切是那麼快。」

曼城長期成功，外界有些人總希望見到他們失敗。拿樸迪認為那些人是妒忌，他說：「他們認為我們一直贏錦標是不正常的。如果我沒有記錯的話，我們在4年入面贏了11個錦標，這可能會惹怒部分人，例如我們的鄰居（曼聯），他們什麼都沒有贏過。」他記錯了，由2018年起，曼城只贏了10項錦標，但他沒有記錯曼聯，紅魔上次贏冠軍已是2017年。

拿樸迪在早前的曼市打吡中，力敵曼聯中場保羅普巴。（Getty Images）

拿樸迪續說：「他們有很多球迷，很支持他們，我們在同一個城市，他們花了很多錢。這可能困擾到部分人。不過，每個人都會捍衛自己的利益。我相信曼城，希望今年可以贏到更多錦標。」