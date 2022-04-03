英超︱加利尼維利：「曼聯前四爭逐已完」　斥紅魔踢法沉悶

C朗拿度疑似感冒缺陣下，曼聯只能1：1賽和李斯特城，再次失分。名宿加利尼維利直指，紅魔今季爭入前四歐聯資格「基本上已玩完」，力斥紅魔鬼踢法變得沉悶。



曼聯主場對李斯特城，1：1賽和再次失分。（Getty Images）

奧脫福見證曼聯再次失分，「大師兄」加利尼維利直播時被問到，曼聯來季是否篤定與歐聯無緣時，他回應說：「我認為是」（I think so），「今天的表現真差勁，我還以為國際賽周讓眾將離開球會一下，回來後重新出發，餘下9場比賽或對曼聯有利。」可惜事與願違，「今天（昨天）的表現非常差，如果他們繼續這樣踢，未來兩個月對曼聯球員和球迷來說，都將會十分漫長。」



「整體而言，目前球會有太多不確定的事情。」他指出，有關馬古尼（Harry Maguire）、拉舒福特（ Marcus Rashford）、C朗拿度、卡雲尼、新領隊以至蘭歷克的討論謠言滿天飛，「蘭歷克會不會在季尾成為顧問，為什麼不？」

加利尼維利直斥曼聯踢法沉悶。（Getty Images）

加利仔：已經不會再憤怒

「今場波真是很難看，我不是憤怒，我不認為今晚（昨晚）任何曼聯球迷帶着憤怒離開，因為我們或許已渡過憤怒的階段」，他批評，「我們只是了無生氣，我們只是沉悶（We're just flat, we're bored）。」

加利尼維利矛頭直指看守領隊蘭歷克，「今仗什麼也沒有，我真心相信一班球員依然着緊，但他們缺乏方向，那是來自最高層的問題。」

同在直播室的占美列納（Jamie Redknapp）也認為，「看他們比賽毫無樂趣……他們看來沒精打彩（They look lethargic）。」

拉舒福特在C朗、卡雲尼齊缺陣下，仍未獲正選。（Getty Images）

不滿棄用拉舒福特

加利尼維利亦為拉舒福特抱不平，在C朗拿度和卡雲尼因傷病缺陣下，蘭歷克寧願排出一個沒有正前鋒的陣容，也不讓拉舒福特踢正選，「蘭歷克今天（昨天）殺死了拉舒福特，不讓他踢正選。我知道他狀態不佳，缺乏自信，但當早上得知C朗不能踢，寧願改變陣式也不給拉舒福特踢正選，只會令他信心更低。」

他認為，「拉舒福特今仗不獲正選，我認為當中說明了一些事。」加利尼維利稱：「曼聯主場對李斯特城也不派正前鋒踢正選，明知道拉舒福特已經休息數星期，是蘭歷克作出的一個重大決定。」

曼聯再度失分之下，30戰累積51分續排第六，熱刺同分少踢1場排第五，阿仙奴多曼聯3分排第四兼少踢兩場。餘下最後8場聯賽，紅魔鬼尚要作客利物浦、阿仙奴，5月15日主場對車路士，爭奪前四來季歐聯資格形勢可謂相當不利。