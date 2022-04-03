英超︱爭標最後直路 高普：我們寸步不讓 哥帥：1分也不能少
撰文：吳慕兒
出版：更新：
英超爭標進入最後直路，本周六利物浦早場先踢，分數一度超越曼城，及後藍月亮2：0擊敗般尼，重返榜首位置。
聯賽餘下最後8輪，紅軍領隊高普揚言：「我們會寸步不讓」，下一周兩軍在曼徹斯特相遇，勢成今季英超冠軍最關鍵一戰。
高普稱，要保持爭標機會，利物浦便要贏得自己的比賽，「下一仗是關鍵一場，我們無法逃避」，又聲言：「我們一吋也不能退讓（we can't give an inch）」。
本輪利物浦先踢，2：0擊敗屈福特後，30戰累積72分升上榜首，之後曼城順利以2：0勝般尼，30仗得73分重返榜首。下周日晚上，曼城將主場迎戰利物浦，主帥哥迪奧拿直言1分也不能失，「餘下8場比賽，共有24分。我們已經說過，每場比賽也會感到壓力，如果一輸便會無機會，就是這麼簡單。」
「希望利物浦對我們時會落敗，但此仗以外我不認為他們會失分」，哥迪奧拿說，「我們必須感到這份壓力並處理它，以往我們做得到，否則我們不會是冠軍。」
利物浦英超餘下賽程：
4月10日／作客／曼城
4月16日／作客／阿士東維拉
4月19日／主場／曼聯
4月24日／主場／愛華頓
4月30日／作客／紐卡素
5月7日／主場／熱刺
5月15日／作客／修咸頓
5月22日／主場／狼隊
曼城英超餘下賽程：
4月10日／主場／利物浦
4月17日／作客／狼隊
4月21日／白禮頓／主場
4月23日／屈福特／主場
5月1日／列斯聯／作客
5月7日／紐卡素／主場
5月15日／韋斯咸／作客
5月22日／阿士東維拉／主場
英超｜曼城主將指曼聯球迷妒忌好成績 視「地獄賽程」為好機會英超熱話｜辛真高盡綿力助難民舊隊友 成功牽線赴曼城跟操足球熱話｜不想變曼城 荷乙球迷力抗城市集團收購：別進來英超︱最高速王者沙拿竟敗給他 曼城衝刺王獲加罕有不上榜英超︱加利尼維利：「曼聯前四爭逐已完」 斥紅魔踢法沉悶英超︱杜慈被爆離婚 車路士即爆冷失分 純屬巧合還是最後稻草？英超｜馬古尼回歸曼聯重拾溫暖 球隊失分卻是個人的小勝利英超｜曼聯絕殺機會變最新網絡笑話 拉舒福特慘遭隊友「陷害」英超｜車路士防線甩漏多 艾歷臣攻入回歸首球領賓福特反勝英超｜利物浦主場兩球淨勝屈福特暫登榜首 沙拿忍痛繼續正選