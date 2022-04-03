英超︱爭標最後直路　高普：我們寸步不讓　哥帥：1分也不能少

英超爭標進入最後直路，本周六利物浦早場先踢，分數一度超越曼城，及後藍月亮2：0擊敗般尼，重返榜首位置。

聯賽餘下最後8輪，紅軍領隊高普揚言：「我們會寸步不讓」，下一周兩軍在曼徹斯特相遇，勢成今季英超冠軍最關鍵一戰。



利物浦2：0擊敗屈福特，一度升上榜首。（Getty Images）

高普稱，要保持爭標機會，利物浦便要贏得自己的比賽，「下一仗是關鍵一場，我們無法逃避」，又聲言：「我們一吋也不能退讓（we can't give an inch）」。

高普揚言，爭標路上必須寸步不讓。

本輪利物浦先踢，2：0擊敗屈福特後，30戰累積72分升上榜首，之後曼城順利以2：0勝般尼，30仗得73分重返榜首。下周日晚上，曼城將主場迎戰利物浦，主帥哥迪奧拿直言1分也不能失，「餘下8場比賽，共有24分。我們已經說過，每場比賽也會感到壓力，如果一輸便會無機會，就是這麼簡單。」

「希望利物浦對我們時會落敗，但此仗以外我不認為他們會失分」，哥迪奧拿說，「我們必須感到這份壓力並處理它，以往我們做得到，否則我們不會是冠軍。」

哥迪奧拿直言，要贏聯賽冠軍餘下8仗不能失分。（Getty Images）

利物浦英超餘下賽程：

4月10日／作客／曼城



4月16日／作客／阿士東維拉



4月19日／主場／曼聯



4月24日／主場／愛華頓



4月30日／作客／紐卡素



5月7日／主場／熱刺



5月15日／作客／修咸頓



5月22日／主場／狼隊



曼城英超餘下賽程：

4月10日／主場／利物浦



4月17日／作客／狼隊



4月21日／白禮頓／主場



4月23日／屈福特／主場



5月1日／列斯聯／作客



5月7日／紐卡素／主場



5月15日／韋斯咸／作客



5月22日／阿士東維拉／主場

