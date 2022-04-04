足球熱話｜朗尼後繼有人！12歲兒子又入波　代表曼聯射破曼城

朗尼的大兒子、12歲的Kai又入波！

從網上片段見到，在最近曼聯U12對曼城的比賽中，朗尼用左腳射入一個入球，相信是他近6場的第11球。



12歲的朗尼長子Kai代表曼聯U12對曼城時，用左腳射入一球。（Twitter）

在這場U12曼市打吡大戰，當時曼聯反擊，隊友索泰亞（Tunde Shoretire）引球推進，朗尼仔在前面一邊跑，一邊留意各人的動向。此時，一名曼城守將上前撲波，朗尼仔即跑向空位，索泰亞亦聰明地傳給朗尼仔。朗尼仔帶波入到禁區，無人看管，控定後起左腳射入。

【朗尼仔對曼城入波片段】

Kai Rooney vs Man City 🎯 pic.twitter.com/fLXYXFFaxQ — utdreport Academy (@utdreportAcad) April 3, 2022

在之前一場U12比賽曼聯對西布朗，朗尼仔及C朗的兒子都取得入球，到這場曼市打吡朗尼仔又建功，據報他近6場已經攻入11球。朗尼仔在2020年12月開始加入曼聯青年軍，不乏搶鏡的表現。現時曼聯的青年軍中有數位名將之後，除了朗尼及C朗的兒子外，防中尼曼查馬迪的兒子也在其中。

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36歲的朗尼之前談及兒子：「他很勤力，明顯地繼續踢足球。他去了曼聯試腳，令教練留下深刻印象，跟住他簽了約，我為他感到高興。他其實有很多選擇，可以去其他球會，但他決定要加盟曼聯。這是他的決定，不是我的。」