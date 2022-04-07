歐聯｜拜仁作客狂攻無果 維拉利爾憑前英冠兵一箭定江山
撰文：趙子晉
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歐聯8強首回合，艾馬利領軍的維拉利爾主場迎戰德甲班霸拜仁慕尼黑，由哥爾尼維特初段建功，一箭定江山，主場旗開得勝。
維拉利爾領隊艾馬利（Unai Emery）有「歐霸專家」的暱稱，如今在歐聯賽場再度證明自己的能力。
歐聯8強首回合主場硬撼拜仁慕尼黑，開賽早段憑哥爾尼維特（Arnaut Danjuma）門前加一腳破網，上半場8分鐘先取領先。「黃色潛艇」上半場末段由高基連半射半傳建功，可惜越位在先，入球無效。拜仁慕尼黑全場錄得22次攻門，面對圍攻，維拉利爾依然頂得住，更不時有反擊機會，結果餘下時間未有改寫紀錄，維拉利爾主場一球小勝拜仁，首回合先拔頭籌。
維拉利爾入球功臣尼維特，上季效力英冠的般尼茅夫，並攻入15個聯賽入球。豈料一季過後，這名荷蘭翼鋒一躍成為「歐聯神鋒」，他在今季歐聯已累積6個入球。
「黃色潛艇」挾一球領先，主帥艾馬利直言有美中不足，「我們今仗踢了一場接近完美的賽事，如果能夠擴大優勢就完美了，我們如今不能鬆懈，下星期將遇到更大的難題。」
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