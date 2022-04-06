歐聯︱馬體會瘋狂挑釁基利亞殊　哥迪奧拿「出手」保護球員︱有片

歐聯8強首回合，曼城在主場以1：0擊敗擺出5-5-0鐵桶陣的馬德里體育會。「藍月亮」翼鋒基利亞殊入替後被對手不斷挑釁，其中一次更釀成雙方衝突，主帥哥迪奧拿提醒麾下，這其實是馬體會的「暗黑兵法」，勸球員切勿中計。



馬體會除了以紀律性、防守緊密見稱，在教練施蒙尼執教下，行軍風格亦十分惹火，全隊今仗13次犯規，共有3人領黃。

曼城翼鋒基利亞殊今仗被馬體會球員不停挑釁。（Getty Images）

其中曼城翼鋒基利亞殊就受馬體會「暗黑兵法」針對，他68分鐘後備入替根度簡後，不斷受馬體會球員騷擾，被不同球員上前玩弄頭髮挑釁。

在一次近邊線的爭奪之中，基利亞殊即使已經倒地，仍遭安祖哥利亞近距離把皮球大力省向臉部，令他狀甚痛苦。

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站在教練指導區目擊一切的「藍月亮」主帥哥迪奧拿，自然護將心切，隨即衝前推開哥利亞，並開始跟對方理論，據指更向他說了一句：「你瘋掉了。」

此時球證上前黃牌警告哥利亞，基利亞殊亦站起來，卻疑似想「報復」，走到哥利亞前有所動作。不過哥迪奧拿突然尋回理智線，親自出手「解圍」——回身拉住基利亞殊，並擔當人牆阻擋雙方，免得己隊球員因此領黃，衝突才告一段落。

哥迪奧拿認為「暗黑兵法」是馬體會的「傳統」，呼籲球員要控制情緒，不要中計。（Getty Images）

哥迪奧拿賽後表示，自己及球員在場上都要控制情緒，專注做應該做的事。「馬體會曾多次出席歐聯淘汰賽，他們知道要做什麼去晉級。這對我們是一次測試，看看球員成不成熟。」

他提醒球員，相信次回合作客西班牙，亦會出現類似情況。「球場上是有球證的，（如何判斷對方行為）並不是我們的工作。Jack（基利亞殊）的回應很不錯，他沉默踏實地做自己。」

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