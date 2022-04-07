馬拉松｜波士頓馬拉松本月中舉行 禁俄羅斯白羅斯跑手參賽
撰文：何偉畧
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俄羅斯入侵烏克蘭，戰事持續逾月，近日更有消息指控俄軍殺害平民。本月18日舉行的世界六大馬之一，波士頓馬拉松，今日宣布禁止來自俄羅斯及白羅斯的跑手參加。
波士頓馬拉松協會原先接受俄羅斯及其盟國白羅斯的跑手報名，但今天宣布限制該兩國的跑手參賽。來自俄羅斯與白羅斯的跑手，若現時居於當地，將被禁止參賽，而不在當地的跑手可以出賽，但不能是該兩國跑手的身份參賽。賽會未有邀請該兩國的精英跑手，並會研究在現有制裁措施下退回報名費。
聲明指賽會被對關於烏克蘭的報道「感到驚慄和憤怒，正如世界大部分地方的人」。賽會又補充，容許已經報名的烏克蘭籍跑手，延後一年參賽。
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