歐霸｜巴塞隆拿作客逼和法蘭克福　招牌式入球重出江湖

撰文：趙子晉
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球隊失利，原因何其多，除了球員及球證因素外，還有不少其他外在因素。
近況大勇的巴塞隆拿，歐霸8強首回合作客法蘭克福，以一次美妙的小組入滲，憑費倫托利斯的入球追成平手。巴塞主帥沙維賽後直言，今場受一件事影響而未能發揮水準。

沙維回歸巴塞後，戰績隨即改善，更在西甲取得6連勝，登上次席。巴塞轉戰歐霸後，當然劍指冠軍，8強與德甲的法蘭克福爭出線。

首回合作客的巴塞，沙維派出奧巴美揚﹑阿達馬查奧爾及費倫托利斯攻堅。巴塞隊長碧基上半場中段因傷退下火線，其後布斯基斯禁區內踢跌對手，球證吹罰12碼，幸好翻看VAR後改變主意。

法蘭克福的加列夫轟出金球，助球隊先開紀錄。（美聯社）

是禍躲不過，巴塞在換邊後終於失守，法蘭克福的加列夫（Ansgar Knauff）禁區頂轟出世界波，48分鐘領先。巴塞其後積極反撲，以一球招牌入球追成平手，奧士文尼迪比利策動攻勢，法蘭基迪莊與費倫托利斯互傳撕破法蘭克福防線再射入網，巴塞的「Tiki-Taka」重出江湖。即使主隊的杜達在中後段被逐，對大局無影響，結果兩軍在首回合打成1：1平手。

巴塞一次美妙配合，費倫托利斯完成攻勢，攻入追平一球。（Getty Images）

巴塞隆拿在控球率的確在對手之上，但攻門數字卻不及法蘭克福，全場僅得7次，主帥沙維直言與球場有關，「球隊今仗取得控球率，但機會卻不多，因為球場草地的狀況麻麻，不利我們的踢法，加上他們在佈守上十分出色，反擊亦極具威脅，令我們吃盡苦頭。」

沙維坦言場地草地狀況一般，導致球隊未能好好發揮。（美聯社）

英超第32輪直播賽程：

英超第32輪直播賽程（01美術製圖）

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