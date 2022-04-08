歐霸｜巴塞隆拿作客逼和法蘭克福 招牌式入球重出江湖
球隊失利，原因何其多，除了球員及球證因素外，還有不少其他外在因素。
近況大勇的巴塞隆拿，歐霸8強首回合作客法蘭克福，以一次美妙的小組入滲，憑費倫托利斯的入球追成平手。巴塞主帥沙維賽後直言，今場受一件事影響而未能發揮水準。
沙維回歸巴塞後，戰績隨即改善，更在西甲取得6連勝，登上次席。巴塞轉戰歐霸後，當然劍指冠軍，8強與德甲的法蘭克福爭出線。
首回合作客的巴塞，沙維派出奧巴美揚﹑阿達馬查奧爾及費倫托利斯攻堅。巴塞隊長碧基上半場中段因傷退下火線，其後布斯基斯禁區內踢跌對手，球證吹罰12碼，幸好翻看VAR後改變主意。
是禍躲不過，巴塞在換邊後終於失守，法蘭克福的加列夫（Ansgar Knauff）禁區頂轟出世界波，48分鐘領先。巴塞其後積極反撲，以一球招牌入球追成平手，奧士文尼迪比利策動攻勢，法蘭基迪莊與費倫托利斯互傳撕破法蘭克福防線再射入網，巴塞的「Tiki-Taka」重出江湖。即使主隊的杜達在中後段被逐，對大局無影響，結果兩軍在首回合打成1：1平手。
HOW GOOD WAS THIS FERRAN TORRES GOAL for Barcelona 🥵— RB🤺 (@messaitama) April 7, 2022
That pass by Dembele through the line of defense to Frenkie De Jong and such good one to one passing between De Jong and Ferran amidst Frankfurt's players
This is was Xavi Ball delivers. Exquisite🥵
pic.twitter.com/1dTvceseUG
巴塞隆拿在控球率的確在對手之上，但攻門數字卻不及法蘭克福，全場僅得7次，主帥沙維直言與球場有關，「球隊今仗取得控球率，但機會卻不多，因為球場草地的狀況麻麻，不利我們的踢法，加上他們在佈守上十分出色，反擊亦極具威脅，令我們吃盡苦頭。」