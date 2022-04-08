歐協聯｜羅馬遇剋星又再喪師挪威　摩連奴批評旁證唔識規矩

哪支球隊是摩連奴教練生涯的剋星？可能不是巴塞隆拿或利物浦，而是來自挪超的波杜基林特。在歐協聯8強，羅馬重遇分組賽對手波杜基林特，首回合作客在領先下倒輸1：2，今季3次對壘未贏過。羅馬教練摩連奴賽後批評人造草場太「膠」，弄傷了球員，還指球證及旁證欠質素。



+ 2

周四晚舉行的歐協聯8強首回合，意甲的羅馬作客挪威的波杜基林特，羅倫素柏歷堅尼在43分鐘先開紀錄，半場領先1：0。不過，羅馬換邊後連失兩球以1：2落敗，次回合回到主場要平反敗局。波杜基林特實力不強，但今季令摩連奴及羅馬吃盡苦頭，3次交手未贏過。

羅倫素柏歷堅尼為羅馬先開紀錄。（Getty Images）

在分組賽，羅馬更曾作客以1：6慘敗，可說是摩連奴教練生涯的恥辱一役，就算次循環回到主場，都只能賽和2：2。摩連奴執教生涯中，只有兩支球隊是他面對過3次或以上，但全數未贏過，分別是對皇家馬德里5戰不勝以及對波杜基林特3戰不勝。

摩連奴在賽後記者會上批評人造草場及裁判水平。（Getty Images）

羅馬主帥摩連奴賽後批評球場及裁判，他說：「最令我擔心的是基安盧卡文仙尼的受傷，這是個問題，在膠地場比賽導致。」基安盧卡文仙尼在69分鐘因膝傷退下火線，由基斯史摩寧入替。他續說：「我稱呼這是膠地場受傷。完全不在我們控制之內，但人們決定歐洲賽可以在這種膠地場比賽。」

摩連奴有信心在次回合反敗為勝，他說：「我對球員有十足信心，而且在主場有球迷的支持。明顯地，波杜基林特是難纏的隊伍，但我對次回合會有好球證及旁證都有信心。」

摩連奴有信心次回合可以反敗為勝。（Getty Images）

他批評裁判執法的水平，他續說：「我們上次在羅馬對波杜基林特的時候，有兩個明顯判12碼的機會，但球證看不見。就算在今場，我們有兩個攻勢被指越位在先，尤其上半場尾段那次最荒謬，旁證竟然在扔界外球後舉旗，證明了他的水平。」