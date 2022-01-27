摩連奴生日獲羅馬送驚喜　切蛋糕後一句話超掃興　各界花式贈興

撰文：袁志浩
出版：更新：

傳奇教練摩連奴59歲生日，獲羅馬全隊送上驚喜，這位教頭卻笑容滿面切蛋糕，下一秒卻進入「工作mode」。

曾贏得歐聯、英超及西甲冠軍的名帥摩連奴，昨日迎來59歲生日，他現時所屬球會羅馬的一班職球員合力為他送上驚喜，於訓練中心的更衣室舉辦迷你生日派對。

從羅馬官方發布的影片中可見，球員準備了一個配合球隊顏色的紅黃色蛋糕，並附上兩支香檳，摩連奴在全隊掌聲歡迎下進入更衣室，接受祝賀。

羅馬全隊為59歲生日的摩連奴送上驚喜。（Twitter@OfficialASRoma）

不過，摩連奴似乎想生日會快點完結。他急不及待就吹熄蠟燭，並向職球員揮手致謝，並在球員提醒下才記得切蛋糕。

摩連奴再快手完成「任務」，並把第一件蛋糕送給球隊隊長羅倫素柏歷堅尼（Lorenzo Pellegrini），隨即說出掃興的一句，「快點開始工作吧。（Let's get to work）」

不少媒體或機構的官方帳號，都分享摩連奴的經典片段，祝賀這位傳奇教練。英國《天空體育》就貼出他帶領熱刺時突然「變臉」，一秒從笑騎騎到暴跳如雷、向球證投訴的鏡頭；歐聯專頁就上載了這位「大細佬」以往在更衣室通道跟多名小朋友擊掌的有趣短片。

至於效力皇家馬德里時曾跟摩連奴共事的前德國國腳基迪拉，亦張貼一在兩人在記招上一起喝水的照片，並寫上「Cheers to the special one」。

意大利盃︱63歲沙利被對手撞飛　不忘保護手中香煙　事後威風凜凜足球熱話｜薄餅是足球員禁忌？拿玻里營養師道出真相：一大謬誤意甲｜AC米蘭補時奇遇記　絕殺入球被球證離奇「吹走」反被絕殺曼聯元老拿尼重返四大聯賽踢意甲　後備上陣作用快過打針盡顯級數意超盃︱山齊士121分鐘絕殺助國米捧盃　除衫騷肌不忘暗寸干地足球熱話︱意甲球迷哈利波特魔法式海上「激戰」　網民：很夢幻意甲｜費達歷高基艾沙重傷收咧　意大利爭奪出線權受挫意甲｜祖雲達斯7分鐘連轟3球反勝羅馬　摩連奴發牢騷狠批球員意甲︱摩連奴一場波做齊天使與魔鬼　出手勸交後炮轟VAR：收聲！足球熱話｜非國盃開鑼在即　尼日利亞帥位仍懸空　竟都關摩連奴事意甲｜艾歷臣驚魂後半年冀下季上陣　國際米蘭擬解約清除最大障礙足球熱話︱「上帝」伊巴一個問題考起教宗　送禮仍不失自信哥風格
摩連奴
羅馬
足球