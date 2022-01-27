摩連奴生日獲羅馬送驚喜　切蛋糕後一句話超掃興　各界花式贈興

傳奇教練摩連奴59歲生日，獲羅馬全隊送上驚喜，這位教頭卻笑容滿面切蛋糕，下一秒卻進入「工作mode」。



曾贏得歐聯、英超及西甲冠軍的名帥摩連奴，昨日迎來59歲生日，他現時所屬球會羅馬的一班職球員合力為他送上驚喜，於訓練中心的更衣室舉辦迷你生日派對。

從羅馬官方發布的影片中可見，球員準備了一個配合球隊顏色的紅黃色蛋糕，並附上兩支香檳，摩連奴在全隊掌聲歡迎下進入更衣室，接受祝賀。

羅馬全隊為59歲生日的摩連奴送上驚喜。（Twitter@OfficialASRoma）

不過，摩連奴似乎想生日會快點完結。他急不及待就吹熄蠟燭，並向職球員揮手致謝，並在球員提醒下才記得切蛋糕。

摩連奴再快手完成「任務」，並把第一件蛋糕送給球隊隊長羅倫素柏歷堅尼（Lorenzo Pellegrini），隨即說出掃興的一句，「快點開始工作吧。（Let's get to work）」

Happy birthday boss! 🍰



A special surprise for Jose Mourinho at training today... 🤗 #ASRoma pic.twitter.com/OoxCwXYr5Z — AS Roma English (@ASRomaEN) January 26, 2022

不少媒體或機構的官方帳號，都分享摩連奴的經典片段，祝賀這位傳奇教練。英國《天空體育》就貼出他帶領熱刺時突然「變臉」，一秒從笑騎騎到暴跳如雷、向球證投訴的鏡頭；歐聯專頁就上載了這位「大細佬」以往在更衣室通道跟多名小朋友擊掌的有趣短片。

至於效力皇家馬德里時曾跟摩連奴共事的前德國國腳基迪拉，亦張貼一在兩人在記招上一起喝水的照片，並寫上「Cheers to the special one」。

SURELY the greatest Jose Mourinho moment ever?! 😂



Happy birthday to the Special One 🥳pic.twitter.com/hwJbTLeaVl — Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) January 26, 2022

A character like no other! 😅



Never change, José Mourinho. Happy birthday! 🥳#UCL pic.twitter.com/lwcavyji6D — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) January 26, 2022