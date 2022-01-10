意甲｜祖雲達斯7分鐘連轟3球反勝羅馬　摩連奴發牢騷狠批球員

意甲今輪重頭大戰，摩連奴領軍的羅馬主場出擊，惡鬥祖雲達斯，兩軍合演峰迴路轉的一仗，主隊一度領先3：1，可惜卻被「祖記」7分鐘內收復失地，連轟3球反超前，羅馬隊長柏歷堅尼末段12碼宴客，羅馬以3：4飲恨落敗。

斷送大好形勢，羅馬主帥摩連奴賽後難免有牢騷，直斥麾下心理質素不佳，是反勝為敗的主因。



摩連奴率領羅馬主場鬥祖雲達斯，開賽11分鐘先開紀錄，譚美阿巴謙接應角球頭槌建功，可惜主隊的領先優勢只維持數分鐘，祖雲達斯隊長戴巴拿左腳熨射破網，18分鐘追成1：1平手，兩軍保持相同比數返回更衣室。

羅馬的米希達利恩放冷箭，省中祖雲達斯球員改變方向入網，換邊3分鐘再取領先，同時為戲劇性的下半場掀起序幕。5分鐘後，羅馬隊長羅倫素柏歷堅尼主射罰球，直射破網，主隊53分鐘拉開比數至3：1。

70分鐘，祖雲達斯的盧卡迪利接應莫拉達傳中球，近門頭槌破網，「祖記」乘勝狙擊，莫拉達禁區內起腳被封，古路施夫斯基補射得手，72分鐘再下一城。祖雲達斯閘迪施基利奧（Mattia De Sciglio）殺入禁區抽射破網，祖雲達斯7分鐘內連入3球反超前。

故事未完，祖雲達斯中堅馬菲斯迪歷特禁區內犯手球，拿下今仗第2面黃牌被逐，並輸12碼，由柏歷堅尼操刀，卻被施捷斯尼撲出，錯失追平的黃金機會，結果羅馬以3：4飲恨落敗，亦是今季聯賽第9場敗仗，以32分排第7位；祖雲達斯則以38分暫列第5位。

羅馬斷送好局，全失3分，摩連奴難以收貨，「我哋70分鐘主導戰局，但當我哋輸返一球之後，成隊波就突然崩潰，加上祖雲達斯有超強心理質素，對球隊產生超大問題。我同佢哋講：『如果場波踢70分鐘就贏咗啦』，可惜唔係咁囉！」

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