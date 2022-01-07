意甲︱摩連奴一場波做齊天使與魔鬼　出手勸交後炮轟VAR：收聲！

羅馬主場鬥AC米蘭，主教練摩連奴繼續成為焦點，更在一場比賽中成為天使魔鬼混合體，令人又愛又恨。



羅馬今場8分鐘已有前鋒譚美阿巴謙疑在禁區內犯手球，VAR界入後判罰12碼，兼向阿巴謙出示黃牌，基奧特為AC米蘭射入先開紀錄。

完半場前兩隊發生衝突，阿巴謙衝上前為隊友出頭，十分激動，原本在後備席的摩連奴立即跑入場內，把他跟其他人分開，更警告這位前鋒有黃牌在身。摩連奴的舉動除了成功阻止球員打架，更令球隊避免踢少一人。

摩連奴天使化身逐格睇：（按圗放大）

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而據意大利廣播電台報道，羅馬球迷下半場對後備入替的敵軍前鋒伊巴謙莫域不敬，向他高唱種族歧視歌曲。結果摩帥及時出面，呼籲球迷停止，猶如天使化身。

這場比賽主球證共出示8黃兩紅，把羅馬兩將驅逐出場，之後更第二度判罰羅馬極刑，只是伊巴謙莫域射失。最終羅馬輸1：3，賽後摩連奴隨即回復火爆本色，炮轟執法裁判。

摩連奴對球證裁決十分不滿。（Getty Images）

「主球證跟VAR都很差勁。第一個12碼，我能看到阿巴謙張開手臂，但沒法看清手是否觸球。在這情況下，VAR不應該讓主球證睇慢鏡，他們應該收聲，去喝茶或喝啤酒。如果這是12碼，對方也應被判罰3球，我想要統一的執法尺度。」

他亦批評麾下犯錯頻頻、技術差，球隊就是「中游水平」。對於在聖西路被AC米蘭球迷狂噓，摩帥就作出反擊，「3年前他們曾邀請我加盟，我考慮了3天，很高興當時拒絕了。今天的噓聲，令我對當時的決定感到雙倍快樂。」