羽毛球．瑞士賽｜印尼柯震東破兩年半錦標荒　神來之筆取分成亮點

來自丹麥的安賽龍及安頓臣先後退出瑞士公開賽，決賽由「印尼柯震東」基斯迪與印度球手普蘭奈爭標，這名來自印尼的25歲球手，直落兩局擊敗對手封王，打破兩年半的錦標荒，「印尼柯震東」更在賽事途中展示神乎其技。



男單頭兩號種子﹑來自丹麥的安賽龍及安頓臣齊齊退賽，最後4強變成「兩印」的天下，印度及印尼各有兩名球手打入4強，可惜皆未能包辦決賽席位，由4號種子﹑「印尼柯震東」基斯迪（Jonatan Christie）與普蘭奈（H.S. Prannoy）爭標。

今場決賽戰情不算緊湊，二人首局早段一度爭持，基斯迪其後發力拉開差距，先以21：12贏得首局，「印尼柯震東」次局同樣佔上風，中後段奠定勝局，以21：18再下一城，結果直落兩局擊敗對手，勇奪瑞士賽男單錦標，並打破兩年半來的錦標荒，他對上一次奪冠已經是2019年6月的澳洲公開賽，致勝一刻難掩激動。

基斯迪打破兩年半錦標荒，贏得瑞士賽冠軍。（Instagram截圖）

「印尼柯震東」今場的「神撲救」亦是亮點之一，當時基斯迪與普蘭奈首局打成7：7平手，對拉數板後，普蘭奈移到對手並找到機會，隨即衝上網前扣殺，豈料失位的基斯迪竟然以胯下救球，連對手也始料不及，站在網前十分無奈。基斯迪神來之筆取分後，同樣笑一笑向對方示意。

更多羽毛球相關報道：