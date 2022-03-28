網球熱話︱美國球手擊出穿越球　邊跑邊換手逆轉形勢得分︱有片

邁阿密公開賽男單次圈，由世界排名第5的希臘球手施斯柏斯（Stefanos Tsitsipas），迎戰東道主23歲球手約翰禾夫（J.John Wolf）。
約翰禾夫雖然落敗，但一記擊球令人拍案叫絕。
約翰禾夫世界排名只得167位，今次賽事經過重重難關才從資格賽晉級，但仍令賽事第3種子的施斯柏斯陷入苦戰。最終施斯柏斯花了超過兩小時，方以6：4、6：7（5：7）及6：1勝出，有驚無險殺入32強。
約翰禾夫雖敗猶榮，他今仗一記擊球讓現場球迷目瞪口呆，令人記住其名字。
這球出現在比賽第二盤，當時雙方局數戰成5：5爭持不下，約翰禾夫在施斯柏斯的發球局先拿下一分。第二分雙方在底線對拉，實力較高的施斯柏斯開始打兩邊調動對手，令約翰禾夫變得被動。
施斯柏斯一記精彩單手反拍把球轟入左邊底角，右手持拍的約翰禾夫奔跑補位也來不及，為了勇救險球居然邊跑邊換左手，再打出一記精彩「穿越球」擲界得分，振臂高呼。
以為自己勝券在握的施斯柏斯亦束手無策，舉手示意「挑戰」也不果；現場球迷先是驚嘆，再報以熱烈掌聲。
多角球重溫約翰禾夫的換手穿越球：
約翰禾夫之後受訪，表示自己其實已忘掉了這記擊球，「我跑的時候用雙手握拍，但球實在太遠了，所以我只是在想，不如放手一搏吧。」
不過，他補充，自己練習時亦經常用左手打波，「我右手手腕曾經在足球比賽中受傷，所以整個夏天都用左手打波、我父母也是左撇子。今天熱身時我用過左手，只是沒想到有這樣的效果。」
"I warm up left-handed" 🤯— Tennis TV (@TennisTV) March 27, 2022
JJ Wolf explains the magic behind his incredible left-handed winner in Miami!#MiamiOpen pic.twitter.com/83lyaGFoHV
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