網球熱話｜拍柄放網有奇效？哈薩克球手「玩嘢」得分片段網上爆紅

大家打乒乓球、羽毛球、網球或壁球時，可能都試過「玩嘢」用拍柄打波。想不到的是，去到頂級的職業比賽，竟然有球手會用這奇招制敵！邁阿密網球賽32強，哈薩克球手布歷克（Alexander Bublik）在game point時夠膽用拍柄放網。



布歷克雖然落敗，但他用拍柄放網的片段就在網上廣傳。（Getty Images）

這場32強由布歷克對6號種子的挪威球手魯迪（Casper Ruud），布歷克首盤輸3：6，到第二盤未見好轉，連失兩個發球局，落後到局數0：4。在第5局，布歷克好不容易領先40：15，獲得game point。

【布歷克拍柄放網逐格睇】

+ 9

布歷克的抽擊令魯迪狼狽地救波，打高網球，高而不遠，僅僅過網。布歷克從容地行上網前，有很多時間處理這一球。途中，布歷克更「玩嘢」地掉轉球拍，手拿拍網，拍柄向上。看清楚網球落點，布歷克雙手一揮拍柄，點準中波放網。

【布歷克拍柄放網片段】

Have you ever seen anything like it?!



There's unorthodox - then there's Alexander Bublik 👻#MiamiOpen pic.twitter.com/dNLXmukLf8 — Tennis TV (@TennisTV) March 27, 2022

魯迪勉強救到布歷克這球奇招放網打高，但布歷克馬上後退，以一記過頭扣殺取得這一分，在第二盤成功破蛋，追成1：4。不過，24歲的布歷克最終都以2：6輸多盤，激戰58分30秒後，直落兩盤輸波出局。布歷克用拍柄放網的片段跟住在網上廣傳，網民大讚有娛樂性，亦有人為他感到幸運，沒有玩失這一分game point。