美國大學生百米飛人創今季最佳 比蘇炳添東京奧運決賽時間更快
撰文：袁志浩
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美國大學生一嗚驚人！這名生涯並未跑入10秒關的運動員，在美國一個田徑邀請賽男子100米賽事中，跑出9.88秒今季全球最佳時間。
4月1日於美國聖地牙哥舉行的田徑邀請賽上（Arnie Robinson Invitational），來自美國洛杉磯聖安東尼山學院（Mt. San Antonio College）的學生伊拿斯加西亞（Illas Garcia），在男子100米比賽中跑出9.88秒，創下今季全球最佳時間，也打破了該學院舊生於1999年寫下的紀錄（10.09秒）。
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雖然伊拿斯的成績是在逆風速（-0.1 wind）下完成，但由於這位運動員寂寂無名，甚至連在世界田徑聯會上的介紹，也欠缺相片及個人資料。
而他運動員生涯中，也從未跑入10秒關，此前個人最佳成績，分別是2月跑出的10.16秒及上月創下的10.21秒，令不少人都質疑成績的可靠性。
不過，伊拿斯的時間日前正式被世界田聯確認，其成績已存入官方數據庫，令他成為男子100米史上、官方認可成績第35快的運動員。
而9.88秒這個時間，若放在2020東京奧運的男子百米飛人決賽，更可奪得銅牌；時間比中國飛人蘇炳添在決賽創下的9.98秒快0.1秒。
聖安東尼山學院田徑隊教練 John Bolton表示，今次是伊拿斯第一次在勁敵帶動（pushed）下比賽，「他完成得近乎完美！」這位田徑界新星，4月16日仍會代表大學出戰接力賽，相信屆時會再度成為焦點。
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