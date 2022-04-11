西甲｜大衛施華交兩助攻創紀錄率皇蘇反勝　主帥：佢好似得26歲

36歲的大衛施華寶刀未老，在周日的西甲送出兩個清脆的助攻，幫皇家蘇斯達作客以2：1反勝艾爾切。皇蘇主帥艾古亞素賽後大讚大衛施華充滿活力及熱情，就像個26歲的球員。



皇蘇這場開波3分鐘便告失守，落後0：1。31分鐘，大衛施華左路傳中，彎過艾爾切的守將，落在阿歷山大索洛夫的頭上，後者無人看管下一頂入網，為作客的皇蘇追成1：1。39分鐘，大衛施華再送出助攻，角球斬入禁區，拿洛文特衝頂入網，幫皇蘇領先2：1。換邊後兩隊再無入波，皇蘇維持2：1勝局。皇蘇贏波後31戰得54分，落後第4位、31戰57分的馬德里體育會3分，還有機會爭逐歐聯資格。

大衛施華周日西甲對艾爾切助攻梅開二度，賽後獲教練大讚「就像26歲」。（Getty Images）

被問到大衛施華的去向，皇蘇主帥艾古亞素（Imanol Alguacil）賽後說：「在這場比賽後，你都可以告訴到我，想不想他繼續留隊。」大衛施華在2020年夏天離開曼城，與皇蘇簽約兩年，如今即將約滿。

艾古亞素續說：「他就像一位年輕的球員。能夠擁有他，真的是很榮幸，他在比賽及日常訓練中，都帶給我們很多東西。很高興得到這種球員的青睞。為了表現好，他充滿熱情，而且他的實力很強。我希望未來還可以依仗他。雖然他今年36歲，但看來只像26歲。」

大衛施華以36歲92日，成為在歐洲5大聯賽中，在一場比賽入面助攻梅開二度的最年長球員。