西甲｜巴塞新星談試腳失敗往事　皇馬一個決定悔不當初

巴塞隆拿主帥沙維已多次向柏迪「示愛」，這名巴塞新星表現愈來愈搶鏡，成為陣中必然正選之一。柏迪當年原來曾經在皇馬試腳，卻慘吃檸檬，沒有當日的失敗就不會成就今日的柏迪。



年僅19歲的柏迪，近期在巴塞隆拿的表現非常亮眼，就如在歐霸盃16強，在對方禁區極冷靜建功，多次證明此子的天賦及實力，原來他有機會披上宿敵皇馬的球衣。

巴塞隆拿作客反勝晉級 19歲新星極冷靜建功顯功架

巴塞新星展絢爛腳法兼策動入球 沙維盛讚有名將影子

柏迪在場上表現突出，成為巴塞不可或缺的一員。（Getty Images）

柏迪當年四出試腳，皇馬是其中一間跟操的球會，早前接受西班牙傳媒訪問時，再度提及這段往事，「我到皇馬跟操時，因為下大雪，我只能與他們訓練3日，其後他們告訴我，我未達到他們的水平而被拒絕。」

當日慘遭皇馬拒絕的柏迪坦言，這次經歷激發了他，「所有人也不喜歡被拒絕，但這會成為你的推動力，付出更多努力便有回報。我記得誰人拒絕過我，若果我看到他，我會對他說『我在巴塞過得很愉快』」以表現說話，柏迪早前在國家打吡交出精彩表現，相信已是對當日「食檸檬」之痛的最好回應。

柏迪早前對皇馬一仗繼續亮眼，以表現證明自己。（美聯社）

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