西甲｜巴塞新星再顯功架救世　主帥沙維再度示愛：無可取替的一員

自名宿沙維回歸巴塞隆拿執教後，球隊逐漸重回勝軌，踏入2022年更未嘗一敗，今輪硬撼西維爾，19歲新星柏迪再度挺身而出，攻入奠勝入球，一箭定江山，助巴塞反壓對手升上次席。



巴塞隆拿踏入2022年後，火力全開，聯賽未嘗一敗，早前更大勝皇馬4球，證明沙維帶領的巴塞已經強勢回歸。

巴塞隆拿今仗主場硬撼西維爾，前線繼續由奧巴美揚掛帥，配合費倫托利斯及奧士文尼迪比利攻堅。巴塞攻勢愈來愈入肉，其中碧基接應角球頭槌攻門中楣，之後今季表現突出的新星柏迪再度挺身而出，禁區頂作勢起腳騙過倒戈的拿傑迪錫，「橋唔怕舊」再以假射扣過對手，找到空位起腳網仔入網，72分鐘攻入全場唯一入球，一球力克西維爾，並以較佳得失球壓過對手升上次席，更少踢一場。

巴塞隆拿作客反勝晉級 19歲新星極冷靜建功顯功架

巴塞新星展絢爛腳法兼策動入球 沙維盛讚有名將影子

柏迪兩度騙過西維爾球員後起腳，攻入全場唯一入球。（Getty Images）

Still thinking about Pedri’s goal 🔥🔥 pic.twitter.com/4qVczVUm0t — Ziad is NOT in pain  (@Ziad_EJ) April 3, 2022

年僅19歲的柏迪，今季多次證明自己的功架，今仗這個入球對巴塞隆拿在聯賽的形勢同樣關鍵，當主帥沙維看到入球時，亦難掩激動。

巴塞新星談試腳失敗往事 皇馬一個決定悔不當初

La celebració que es mereix un golàs com el de Pedri 🤩 pic.twitter.com/79IcmGxXA7 — FC Barcelona (@FCBarcelona_cat) April 3, 2022

沙維賽後再度向柏迪傳達「愛意」：「我曾經說過，柏迪是一名頂級球員，有能力扭轉賽事，他是隊中無可取代的一員。」柏迪在沙維的指導下，日漸成長，沙維給予他一個建議，為今仗奠勝埋下伏線，「柏迪的把握力非常好，加上雙腳也擅長，所以我鼓勵他多點射門，結果做到了。」

柏迪今季已證明自己的能力，沙維亦多次公開稱讚這名新星。（Getty Images）

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