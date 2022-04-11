西甲｜武磊終破入球荒　助愛斯賓奴主場絕殺切爾達

武磊再度在西甲取得入球！這名中國尖刀近門抽射擦楣入網，助愛斯賓奴89分鐘攻入全場唯一入球，絕殺切爾達全取3分，這個入球亦是武磊666日內的首個西甲入球，終於打破入球荒，主場球迷再度高呼武磊的名字。



愛斯賓奴今輪主場迎戰切爾達，兩軍大部分時間互交白卷，武磊下半場中段入替，這名中國前鋒89分鐘接應隊友傳送，近門起腳擦楣破網，攻入絕殺一球，結果愛斯賓奴險勝切爾達，全取3分。

武磊攻入絕殺一球，助愛斯賓奴力克切爾達。（Getty Images）

武磊登陸西甲初期順風順水，其後與愛斯賓奴一同降落西乙，如今返回西甲，惟上陣機會不多，通常都是後備入替，今輪前仍未在今季聯賽開齋。「武球王」對上一次在西甲建功，已經是666日前，當時射破艾拉維斯的大門。如今終於打破入球荒，亦是2022年首個入球，一吐烏氣，振臂高呼，更造出「心心」的招牌慶祝動作，主場球迷亦再次高呼武磊的名字。

武磊終於打破入球荒，攻入今季西甲首個入球。（Getty Images）

武磊破荒助愛斯賓奴奠勝，賽後隨即向球迷致意，感激一直陪伴在他身邊，「十分高興我的入球助球隊獲勝，感激球迷們無論順逆，也一直支持我，希望以後可以為球隊貢獻更多。」

這個入球意義重大，為球隊奠勝外，武磊透過社交網站把入球送給家中的女兒，「（女兒）因為生病只能在家中看電視，希望爸爸的入球能讓你早點康復。」

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