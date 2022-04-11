西甲｜巴塞隆拿後防三度送出12碼　沙維靠後備奇兵絕殺利雲特

一場波被罰3個12碼，還能夠贏波！巴塞隆拿在周日西甲，正是遇上這種困境，儘管兩遭利雲特的12碼破門，但靠達史特根撲出一球，加上前線火力全開，後備殺手盧克迪莊補時絕殺，作客以3：2反勝對手。



這場巴塞反勝利雲特3：2，下半場的戰情峰迴路轉，只是巴塞3次被罰12碼已經相當奇情。（Getty Images）

巴塞作客降班區的利雲特，看來是強弱分明，怎料踢了一場高潮起伏不斷的比賽！上半場互交白卷，戲玉在下半場開始，揭開序幕的是巴塞老將丹尼爾，他在禁區內撞跌對手，球證判罰巴塞12碼，利雲特由荷西摩拉利斯在52分鐘主射入網，領先1：0。

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在今場之前，巴塞今季7次獲得12碼，從未被罰12碼，但一不離二。在上半場曾經護空門的巴塞後衛艾利加西亞，在禁區內犯手球，令巴塞在5分鐘內再被罰12碼。利雲特這球派羅渣馬迪主射，被巴塞門將達史特根捉到路撲出，巴塞保持只輸一球。

奧巴美揚為巴塞追平1：1。（Getty Images）

巴塞大反攻，奧巴美揚在59分鐘接應奧士文利迪比利的傳中，頭槌頂入，追平1：1。主帥沙維的換人亦見功效，到63分鐘，兩位巴塞後備兵合作，加維右路突破，闖入禁區，傳予中路，柏迪第一時間抽射，為巴塞領先2：1。

後備入替的加維送上助攻。（Getty Images）

另一名後備球員柏迪射入，幫巴塞領先2：1。（Getty Images）

然而，巴塞到尾段又被罰12碼！法國後衛基文迪朗格勒在禁區內踩中丹尼高美斯，利雲特獲得今場第3個12碼，干沙路美利奴在83分鐘射入，幫主隊追平2：2。

巴塞門將達史特根今場面對3球12碼，撲到其中一球。（Getty Images）

這場劇情峰迴路守，結局到92分鐘塵埃落定，另一名巴塞後備兵盧克迪莊接應佐迪艾巴傳中，為球隊攻入絕殺入球，作客以3：2反勝利雲特。31歲的盧克迪莊從西維爾外借加盟，成為巴塞的奇兵殺手。

Luuuuuuuuuk 🙀🙊deserves a Statue at Camp Nou💙❤⚡,

He Is our Super Sub🎩,

Very very Courageous player to always ask for the ball even if he is only given 5 minutes to play

He is always willing to make it count🤟 #FCBarcelona 🤟#luukdejong🤙#Culer 💎 pic.twitter.com/vIgX6Trc9m — Adewuyi (@Adewuyi80007755) April 10, 2022

他今季西甲僅8次中目標攻門但取得6個入球，當中4球都是改變戰局的關鍵入球，幫巴塞多取6分。他對馬略卡攻入全場唯一入球，幫巴塞由和變贏1：0；他對CF格蘭納達建功，幫巴塞由輸變和1：1；他對愛斯賓奴建功，幫巴塞由輸變和2：2。

沙維承認今場不算踢得好，但滿意全取3分。（美聯社）

將士用命加上換人見效，巴塞克服3輸12碼的困局贏波，各項賽事連續15場不敗，教練沙維賽後說：「我們的確沒有踢出最佳水平，但能夠全取3分，有些球員的表現決定了勝負，例如達史特根及盧克迪莊。在這種『冇仇報』的時間絕殺贏波，一定令人滿意，因為十分講求心理質素。」

Xavi brought on Pedri, Gavi and Luuk de Jong.



✓ Gavi provided an assist.

✓ Pedri scored a goal.

✓ De Jong scored the winner.



Getting it right with the subs 👏 pic.twitter.com/6LaHhJO5v0 — ESPN FC (@ESPNFC) April 10, 2022

這場比賽相當經典，巴塞在西甲史上首次一場被罰3個12碼，而他們也成為整個西甲史上首支被罰3球12碼都贏波的球隊。巴塞贏波後以60分排西甲第2位，他們周中要出戰歐霸盃8強次回合對法蘭克福。