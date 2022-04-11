足球熱話｜洛賓首戰全馬成績有驚喜　史奈達亮相慈善賽身形大走樣

兩位同期的荷蘭名將洛賓及史奈達，退役後的生活都有不少的轉變。洛賓近期專注長跑，身形跟球員時代分別不大，在過去周末還首次參加馬拉松，跑出不錯的成績；至於史奈達做了3年球會高層，上周出席慈善賽時，身形已經胖成球，挺住大肚腩踢波。



38歲的洛賓與好友、46歲的前速度滑冰選手維尼馬斯（Erben Wennemars）結伴參加荷蘭的鹿特丹馬拉松，個人首次挑戰全馬比賽。他在賽前表示：「我是個體育迷，都想一直保持狀態，而這次是一次理想的挑戰。」

洛賓（右）剛完成了人生首場全馬比賽。（Twitter）

從洛賓的分段時間所見，他在頭30公里表現穩定，維持到「420」以下的pacing，有望初馬就衝擊「sub 3」。不過，他在最後12公里遇上阻滯，速度明顯收慢，最終以3小時13分40秒完成。他平均每公里用4分35秒，對於全馬初哥而言，這位前荷蘭翼鋒的成績已很不錯。

洛賓在鹿特丹馬拉松的成績。（Twitter）

首次跑全馬比賽，洛賓坦言不享受，過程辛苦，多謝沿途觀眾的支持，令他捱下去。他說：「不有趣，真的跟樂趣拉不上關係，但我做到了，就是這樣。兩旁的觀眾幫到你很多，多謝每一位，助我克服難關。一開始，我很在意時間，但跑到某個位置就會將時間扔到一旁。接着，就是一次求生的旅程，完成了我第一次的馬拉松。你會發現它對你身體造成的影響，但我做到了。」

洛賓（右）與前速度滑冰選手維尼馬斯（左）一起參加馬拉松。（Getty Images）

洛賓上月底參加了一場半馬以作備戰，跑出1小時20分37秒，在1277名跑手中排第19。以這時間計算，洛賓平均每公里花3分49秒。洛賓本身在2019年退役，翌年為母會格羅寧根復出，到2021年再次退役。

洛賓38歲寶刀未老首戰半馬跑出佳績 時間比前隊友魯爾快逾45分鐘

洛賓及史奈達年輕時是荷蘭國家隊的中前場拍檔。（Getty Images）

37歲的史奈達是洛賓同期的荷蘭國家隊主力，前者擅長遠射與傳球，後者則以速度及突破見稱，兩人合力在2010年為荷蘭贏得世界盃亞軍。與洛賓一樣，史奈達在2019年夏天掛靴，但他沒有再復出，加入烏德勒支任球會高層。

史奈達及洛賓曾經在皇家馬德里做過隊友。（Getty Images）

掛靴近3年，史奈達的體形有很大變化！史奈達上周出席一場慈善賽，為烏克蘭的難民籌款，他重出江湖，落場踢波，已經變成了一個大肥佬！