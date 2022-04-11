足球熱話｜意丙門將神奇遠射絕殺奠定榜首　無心插柳替同行感抱歉

撰文：趙子晉
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球賽落後時，門將在最後一擊棄關助攻是常見畫面，成功入球機率固然不高，能成為贏波英雄實屬少數。不過，意丙球隊莫德納門將就在比賽末段轟入絕殺球，他「起腳」的地點更令人嘖嘖稱奇。

意丙B組聯賽，榜首的莫德納（Modena）對下游球隊Imolese，法定時間90分鐘打成1：1平手。力爭升班的莫德納1分都不能少，補時階段再度射破對手大門，竟然是來自門將加尼奧（Riccardo Gagno）。

這名24歲莫德納門將，在自己禁區外大腳把皮球踢上前場，皮球在對方禁區落地，而對方門將稍為站離龍門，皮球落地後剛好笠死他，回身也為時已晚，加尼奧一記超級遠射建功，補時為球隊奠定勝局，全取3分。

當加尼奧建功後，莫德納眾將因為絕殺及門將建功而欣喜若狂，全軍上下衝向與加羅慶祝，莫德納暫時以84分高踞榜首，與次席拉開4分差距，這個入球對他們升班非常重要。

加尼奧賽後表示，這個入球當然是無心插柳，「如果我說是有心射門，就一定是說謊，我當時只想把皮球踢得愈遠愈好。」作為門將，入球難免興奮，更以這種難得的方式入網，但加尼奧也為同行感到失落，「如果是我失掉一個這樣的入球，我只想靜靜，我唯一可以對他（對方門將）說的就是對不起。」

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