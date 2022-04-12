足球熱話｜韓國空姐脫下傳統制服 換上韓職球隊波衫服務乘客
撰文：顏銘輝
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有沒有想過搭飛機會見到著波衫的空姐？
韓職球會FC江原與贊助商江原航空在周日舉辦活動，在來往襄陽及麗水的航班上，空中服務員都穿上FC江原的球衣。在旅程中，空姐跟乘客玩問答遊戲，對中關於FC江原的問題的話，會贏得機票或禮品。
周日FC江原主場出戰韓職，與浦項制鐵踢成1：1；同日，FC江原與江原航空都在空中舉辦活動。在兩班來往江原道東北部襄陽及全羅南道麗水的航班上，空姐都穿上FC江原的橙色球衣服務乘客。
在旅程上，空姐會主持一個名為「你有幾認識FC江原」的問答遊戲，答中問題的乘客會獲得機票或球會禮品。其中一名參與活動的空姐李惠珍說：「脫下每日的制服，穿上FC江原的球衣，令我覺得自己好像足球員。雖然活動時間不長，但是一段很開心的時光，可以讓乘客在活動中找到樂趣。」
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