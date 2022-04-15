歐霸｜莫耶斯離冠軍只差3場　韋斯咸由護級變歐戰爭霸全靠他

英超的韋斯咸在歐霸盃又過一關！他們在8強次回合作客大勝法甲的里昂3：0，兩回合計以4：1淘汰對手，將會在4強面對德甲的法蘭克福。



迪格蘭賴斯為韋斯咸拉開到兩球優勢。（Getty Images）

韋斯咸由奇治戴臣在38分鐘接應角球頭槌開紀錄，迪格蘭賴斯在44分鐘遠射得手，半場領先2：0。里昂下半場馬上換入兩人，加強攻力，但未見其利先失波，韋斯咸的查洛保雲在48分鐘建功，幫作客的「槌仔幫」鎖定大勝3：0，兩回合贏4：1晉級4強。這是韋斯咸自1976年以後首次打入歐洲賽4強，當年他們入到歐洲盃賽冠軍盃決賽。

查洛保雲下半場錦上添花。（Getty Images）

領隊莫耶斯說：「我為球員感到非常自豪！講表現，或者首回合的下半場更關鍵，當時我們10人應戰，但球員堅持住了，入了一球，只失一球。很多人認為我們今場不能晉級。」韋斯咸首回合有左閘艾朗加斯威爾被逐，有半場時間要10人應戰，但都頂得住1：1完場。

莫耶斯在2019年底上任，將韋斯咸由護級分子帶成上游球隊。（Getty Images）

「如果有優秀的團隊精神，團結是有幫助的，所有領隊都想擁有，但團結是需要來自勝利及好成績。我們有班出色的球員，加上點運氣。自從我來到執教後，大家的表現都非常好。想起這兩年的旅程，我們一直談論怎樣護級，但如今我們入到歐洲盃賽的4強。實在太正了！我們都很期待。這兩年來，球會取得巨大的進步。」

莫耶斯在場邊督師，與球員交流。（Getty mages）

當初莫耶斯在2019年12月接手時，韋斯咸排英超第17位，比降班區僅多1分；歐洲賽？妄想吧！護級成功已經一大功績了！兩年前的今日，韋斯咸還為護級而戰，擔心翌季要踢英冠，但如今「槌仔幫」排英超第6名，並打入了歐霸盃4強。歐洲盃賽冠軍，似乎不遠矣；歐聯資格，也不是遙不可及的夢想。

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歐霸盃4強全部誕生，德甲佔兩席，法蘭克福會跟英超的韋斯咸爭入決賽，而另一場4強就會對RB萊比錫鬥蘇超的格拉斯哥流浪。據外國博彩公司的賠率，萊比錫是奪冠大熱門，而韋斯咸就是次熱。