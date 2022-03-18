歐霸｜韋斯咸淨勝西維爾晉級8強　烏克蘭鋒將耶莫蘭高再做功臣

韋斯咸在歐霸盃16強遇上「歐霸專家」西維爾，落後一球返回主場出戰次回合，憑蘇錫克39分鐘建功，法定時間逼和對手，烏克蘭前鋒耶莫蘭高再做英雄，加時下半場奠定勝局，「鎚仔幫」淘汰西維爾殺入歐霸8強。



歐霸16強，首回合作客1球不敵西維爾的韋斯咸，力爭返回主場平反敗局。上半場末段，中場大將蘇錫克接應安東尼奧的傳中，再度展示其制空能力，力壓對手頭槌建功，韋斯咸39分鐘先開紀錄，並在總比數追成平手，其後兩軍未有改寫紀錄，進入加時分勝負。

蘇錫克頭槌建功，助韋斯咸追成平手。（美聯社）

加時下半場，科奴斯左路切入大位起腳，西維爾門將撲出不遠，後備入替的耶莫蘭高上前「執雞」建功，這名烏克蘭鋒將再度成為英雄，結果韋斯咸兩回合以2：1力克「歐霸專家」西維爾晉級，亦是「鎚仔幫」自1981年首度打入歐洲賽最後8強。

耶莫蘭高連續兩場為韋斯咸奠勝，這名32歲烏克蘭球員賽後，走向看台與一名手持烏克蘭球迷慶祝，不忘受戰火摧殘的祖國。

耶莫蘭高今仗再做功臣，賽後與手持烏克蘭國旗的球迷慶祝。（美聯社）

韋斯咸掃走「擂台躉」西維爾，昂然晉級，主帥莫耶斯當然高興，但對捧盃依然抱持審慎態度，「大家都知道西維爾在歐霸的往績，今仗眾將發揮非常好，沒有令一眾球迷失望。如今打入8強，距離冠軍又近一步，但有7支實力強頑的球隊，球隊要繼續進步才有望奪冠。」

莫耶斯領軍擊敗「歐霸專家」西維爾，信心大增。（Getty Images）

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