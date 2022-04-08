歐霸｜韋斯咸十人應戰賽和里昂　迪比利「奸計得逞」勁得戚

歐霸8強首回合，韋斯咸主場迎戰里昂，即使「鎚仔幫」的加斯威爾上半場補時階段領紅被逐，下半場由查洛保雲先開紀錄，里昂由熱刺借將尼當比利攻入追平一球，兩軍打成1：1握手言和。



韋斯咸與里昂爭奪歐霸4強席位，首回合先在韋斯咸主場出戰，迪格蘭賴斯﹑查洛保雲及安東尼奧等主力悉數上陣。

戰至上半場補時階段，韋斯咸左閘加斯威爾（Aaron Cresswell）回防時拉跌迪比利，因為加斯威爾是最後一個防守球員，球證直接向他出示紅牌。十人應戰的韋斯咸，查洛保雲換邊後把握一次近門起腳機會，省中里昂球員收死門將，52分鐘先開紀錄，可惜「鎚仔幫」未能笑到最後，里昂透過一次門前混戰，由熱刺借將尼當比利攻入追平一球，結果兩軍首回合以1：1打成平手。

查洛保雲為韋斯咸攻入開紀錄的一球。（Getty Images）

當迪比利成為博犯規，更令加斯威爾直接被逐後，這名里昂前鋒竟對着鏡頭「單眼」，感覺像是戰術成功。這個判決甚有爭議性，畢竟加斯威爾的犯規動作輕微，主帥莫耶斯更認為對方有「插水」之嫌，因為過激投訴而領黃。

迪比利博得犯規令加斯威爾被逐，隨時向鏡頭單眼。（Twitter截圖）

當莫耶斯賽後被問及這個判決時，縱然不滿，但為免惹禍上身，他直言：「我唔會評論球證判決，問過另一個問題！」

加斯威爾拉跌迪比利領紅被逐，莫耶斯因過激投訴領黃。（Getty Images）

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