傑志被破泰國友賽不敗身　主帥勸球員要踢得聰明　理文輕取春武里

傑志跟理文兩支香港代表，為備戰亞洲賽，今日（11日）各自友賽泰國球隊。



傑志迎來亞冠盃分組賽前最後一場熱身賽，對手是上屆同組的泰港FC，然而「藍鳥」未能延續今次泰國之旅友賽的不敗走勢，以0：1飲恨，6場熱身賽錄3勝2和1負。

傑志友賽泰港FC。（傑志提供）

傑志主教練朱志光表示，並不在意賽果，今場志在讓球員「郁一郁」，也理解部份球員在場上或有保留。「很正常，分組賽前最後一場，也怕他們受傷，令球隊陣容不整；查理史葛有少少傷，我也不讓他踢。」

守將謝家強則指今日天氣潮濕悶熱，令球員踢得更辛苦；朱志光希望球員在這情況下，學懂踢得更聰明，「對方打反擊，我們不能心急湧上去，因正賽時會更熱，我們不能每次都高速回防。」

傑志亞冠前最後一場熱身賽落敗而回。（傑志提供）

同日理文與另一支泰甲（前稱泰超）球隊春武里友賽，憑前日職中鋒杜查祖利亞梅開二度，加上基華尼頓的入球，以3：1取勝。

球隊明晚會啟程前往蒙古，準備4月19日對蒙古220體育會的亞協盃附加賽，爭取殺入分組賽。