歐霸｜巴塞隆拿面對最大恥辱一幕　遭法蘭克福踢出局還是其次

被視為歐霸盃奪冠熱門的巴塞隆拿，在8強止步。他們在8強次回合於魯營主場以2：3不敵德甲的法蘭克福，兩回合計以3：4落敗。



與法蘭克福的「白衣軍團」比，這位揮舞旗幟的巴塞小球迷，顯得勢孤力弱。（Getty Images）

比起輸波出局，對巴塞更為恥辱的是，魯營球場竟然淪陷，尤如法蘭克福球迷的主場。從照片及電視直播見到，驟眼望去，白衣球迷滿佈球場每個角落。魯營今場有79468名球迷入場，外國傳媒估計當中有3萬人是法蘭克福的作客球迷。明明客隊門票只有5000張，為何有3萬人入到場？

【白衫球迷遍佈魯營】

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這要多謝巴塞球迷的「助攻」，不少季票持有人不入場，沒理由跟錢過不去，就將門票放售予法蘭克福的球迷。比賽翌日便是復活節假期亦有關係，相信部分巴塞球迷當晚出發外遊，不打算入場觀賽，才出售門票。另一邊廂，法蘭克福球迷就來西班牙睇波兼渡假。

【賽前大批白衫法蘭克福球迷聚集，出發去睇波】

30,000 Eintracht Frankfurt fans marching through Barcelona on their way to the Camp Nou. All in white.



What a sight. #SGE #FCBSGE pic.twitter.com/OXw6Vunm75 — Felix Tamsut (@ftamsut) April 14, 2022

巴塞賽前已經增設措施，規定只有用西班牙的銀行信用卡才能在網上購票，但在足球世界有樣東西叫「黃牛飛」，辦法總比困難多，法蘭克福球迷有錢，便有方法購票入場。

【法蘭克福球迷賽後慶祝】

Zoomt mal rein auf die Spieler.

OG slided durchs Camp Nou.

Nun habt ihr alles gesehen.

–––––#FCBSGE 2:3 | #SGEuropa pic.twitter.com/FOA78lV79V — Eintracht Frankfurt (@Eintracht) April 14, 2022

當作客球迷的聲勢不弱於、甚至超過主場球迷，還有主場優勢嗎？「我期待七八萬名球迷入場，但不是這個樣子的。」賽前希望球迷踴躍入場塞爆魯營的巴塞主帥沙維感嘆：「明顯地，球場氣氛沒有幫到我們，球會正調查原因，球員都很想什麼發生什麼事。我們擺明失算，這件事不能夠發生的，令到這場更像中立場踢決賽，一隊一半球迷。」

球迷近乎坐爆魯營，但看看顏色，有點不對勁，怎麼那麼多白色！（Getty Images）

儘管失去主場氣勢，但沙維表示這個不是輸波的藉口，他說：「氣氛不是藉口，問題是足球本身。我們太多失誤了。在3個失球入面，我們都有犯錯，所以我們要好好檢討。我們踢得不好，這就是出局的原因。」

巴塞隆拿會長拿樸達強調，球會一定會調查被法蘭克福反客為主的原因，他說：「我們都擔心今場會出現極恥辱的一幕，這是不可以再發生的！我們手上有很多資訊，需要時間去處理，之後再採取合適的措施。不過，這場發生的，真是恥辱！」

巴塞主帥沙維也難以接受被反客為主，球會將調查原因。（Getty Images）

歐霸盃4強全部誕生，德甲佔兩席，法蘭克福會跟英超的韋斯咸爭入決賽，而另一場4強就會對RB萊比錫鬥蘇超的格拉斯哥流浪。據外國博彩公司的賠率，萊比錫是奪冠大熱門，而韋斯咸就是次熱。