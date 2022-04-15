歐協聯｜李斯特城反敗為勝闖4強　英超有望壟斷歐洲三大盃賽冠軍

英超有望包辦歐洲三大盃賽冠軍！李斯特城在歐協聯8強次回合，作客反勝燕豪芬2：1，兩回合計以同樣比數擊敗對手，將於4強面對羅馬。



占士麥迪臣帶領李城反敗為勝。（Getty Images）

兩隊首回合踢成0：0，今場主場的燕豪芬在27分鐘由艾蘭沙維先拔頭籌，半場領先1：0。不過，李城換邊後連入兩球反勝，占士麥迪臣及列卡度彭利拿分別在77及88分鐘入波，最終以2：1晉級。

列卡度彭利拿慶祝入球。（Getty Images）

入球功臣麥迪臣賽後說：「我們正創造歷史！這是一種美妙的感覺，也是個美妙的晚上。我們展現了堅韌，實在太正！」

艾也屈與李城球迷打成一片。（Twitter）

亞洲班主典範！艾也屈承父業再創李城高峰 與球迷球員打成一片

李城班主艾也屈（Aiyawatt Srivaddhanaprabha）也有到荷蘭捧場，見證球隊晉級。最難得的是，他沒有高高在上地躲在包廂，而是相當親民地，賽前行到球迷聚集的地方，與李城擁躉見面，大家攬頭攬頸，球迷爭相合照！

Have you ever seen the owner of a football club do this? A european away day and just goes in an basically join the Leicester fans.



Someone buy Top a pint. pic.twitter.com/YbIxgxhqTu — Jack (@Jack1Whitman) April 14, 2022

李城在2014年贏得英冠冠軍，2016年奇蹟地奪得英超冠軍，2017年試過打入歐聯8強。在2021年，他們贏得足總盃，到今年，他們闖入歐協聯4強，這是球會史上首次躋身歐洲賽4強。

在歐聯、歐霸及歐協聯的4強都有英超代表，歐聯有曼城及利物浦，歐霸有韋斯咸，而歐協聯就有李城。英超成為唯一一個有球隊打入三大歐洲盃賽4強的聯賽，不知有沒有機會出現三英稱霸的奇景？