網球｜祖高域一戰出局因抱病作賽　教練有信心法網找到獲勝方法

撰文：葉詩敏
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網球「一哥」祖高域日前在蒙地卡羅大師賽次圈止步，一場被破發9次更追平生涯最多，其教練團成員之一的Goran Ivanisevic透露，祖高域此行是抱病參賽。

祖高域自2月杜拜網賽8強出局後，事隔兩月參加紅土球季的首項比賽、蒙地卡羅大師賽，列為頭號種子的他，直入次圈卻立即遭淘汰出局，他賽後坦言是體力出現問題。

網球｜祖高域泥地賽季出師不利　發球大失水準爆冷輸波
祖高域出戰今季首場泥地比賽，結果輸波。（Getty Images）

祖高域該場賽事20次面對break point，救到11次，全場9次被破發，對他來說十分少見，根據ATP官方數據指出，祖高域被9度破發追平生涯最多。

據《tennisnet》等外媒報道，祖高域因拒絕接種疫苗而未能參加多個賽事，未料在紅土賽事出擊卻次圈止步，對此打入網球名人堂的教練Goran Ivanisevic卻不意外，他透露：「祖高域開賽之前就已經不舒服，他生病了，臨場不在最佳狀態。」

教練團成員之一的Goran Ivanisevic指不擔心祖高域的法網表現。（Getty Images）

法網在5月中展開，Ivanisevic坦言不擔心這名塞爾維亞球王的紅土賽季前景，「對我來說，這傢伙是網球史上最好的球員，他總能找到獲勝方法、擺脫困境。他只需要連續性地多打比賽。」

問到可會勸說祖高域接種疫苗，前溫網男單冠軍的Ivanisevic坦言：「這是他的生活，我尊重他和家人的決定，他願意為此冒上職業生涯風險，他的堅持讓我更加愛他。」

Ivanisevic表示支持祖高域拒打疫苗的決定，不會多加勸說。（Getty Images）
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