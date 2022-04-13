網球｜祖高域泥地賽季出師不利　發球大失水準爆冷輸波

網球男單「一哥」祖高域昨日出戰蒙地卡羅大師賽次圈，出師不利，爆冷以盤數1：2不敵西班牙球手霍堅拿（Alejandro Davidovich Fokina）。祖高域這場大失水準，第一發球很差，罕見地一場被破發9次。



自從2月在杜拜網賽8強出局後，祖高域事隔兩月再出戰，參加紅土球季的首項比賽；由於他是1號種子，直入蒙地卡羅大師賽次圈，當地時間昨日（12日）遇上22歲的霍堅拿。祖高域久疏戰陣，狀態低迷，首盤輸3：6。

祖高域今場第一發球成功率得61%，而第一發球得分率更低見55%，所以他今仗「保發」都很艱難。在第二盤，雙方不斷互相「破發」，戰至決勝局，祖高域艱辛地贏細分7：5，追平盤數1：1。

【祖高域追平盤數1：1的一分】

34歲的祖高域今場有45次非壓力下犯錯，比霍堅拿多9次。在第三盤，霍堅拿重新站穩陣腳，但祖高域的發球仍未有起色，最終霍堅拿輕取6：1，以盤數2：1淘汰祖高域。祖高域今場20次面對break point，救到11次，全場9次被破發，對祖高域來說十分少見。

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祖高域承認霍堅拿的表現在自己之上，他說：「對方找到更好的節奏，而我就整場陷於困境，一直要在落後下追分。我的體能狀態離最好還有一段大差距。在這種情況下，你需要比平常努力多兩倍。我要重申，我的對手是一位泥地專家，而且他之前打了一場比賽。」

「我預計到這場很難打，會是體能上的交鋒，而實際上也是。」祖高域表示第三盤的體能跌得很快，他說：「我不喜歡在第三盤的體能，我跑到沒有氣，難以跟他對搓。如果你不能在對搓中站穩陣腳，感受不到腳踏實地，那麼就是不可能的任務。」兩人這場比賽打了2小時54分。

儘管在泥地賽季首戰告負，但祖高域沒有太失望，他坦言過去泥地球季的首項比賽成績都不好，「我要接受失利，繼續努力」。祖高域今場只打了4場比賽，得2勝2負。

霍堅拿淘汰了祖高域。（Getty Images）

至於贏波的霍堅拿賽後說：「這場勝利對我有特別意義，因為我自小成長就觀看祖高域比賽，我是他的球迷！」