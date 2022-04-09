F1．澳洲站｜陸克萊爭頭位大敵不止韋斯達賓　法拉利雙雄命途各異

F1澳洲站相隔兩年回歸，頭位繼續是陸克萊與韋斯達賓之爭，法拉利的陸克萊力壓勁敵，今季第2度排頭位，原來這名法拉利車手的大敵不止「韋少」，排位賽後直言曾經「乜都睇唔到」。



F1澳洲站因為新冠疫情關係，相隔兩年後回歸。今站頭位繼續是陸克萊鬥韋斯達賓，結果陸克萊以0.286秒之差力壓「韋少」，奪得今季第2個頭位起步。「躍馬」對上一次在澳洲站排頭位，已經是2007年的拉高倫。

排位賽一波三折 陸克萊力壓韋斯達賓排頭位

陸克萊在澳洲站排頭位，成為15年來首名法拉利車手在墨爾本頭位出戰。（Getty Images）

澳洲站排位賽因為史杜爾及拿迪菲在首節的碰撞，以及艾朗素第三節失控炒車，而兩度出示紅旗，結果排位延遲約30分鐘完成。陸克萊今站爭頭位的大敵，除了韋斯達賓，還有意想不到的陽光。太陽徐徐落下，陽光為賽道增添點綴，但對車手而言，這些陽光並不受歡迎。

陸克萊爭頭位的大敵，除了韋斯達賓原來「另有其人」。（美聯社）

咸美頓及韋斯達賓在第二節時，先後向車隊反映這問題。因為陽光，陸克萊坦言第二節一度什麼也看不到，「第二節排位首圈時，因為陽光我看不清楚賽道，我不知道極限在哪裏，很多位置是靠感覺判斷入彎時機。」

墨爾本不時有烏雲掩蓋太陽，令情況更加棘手，陸克萊的頭盔換上一塊遮光膠片後，情況只是局部改善，「第三節首圈時，有雲的情況是完美，但在最後一轉時，能見度再度成為大問題，即使我們用上遮光效果最強的遮光膠片，賽道部分沒有陽光的位置就會變得太黑，我不認為我們有方法解決這問題。」

澳洲站的日光問題，成為一眾車手的難題。（Getty Images）

陸克萊的法拉利隊友辛斯（Carlos Sainz Jr.）只能排第9位，相信令不少車迷大失所望。當艾朗素的意外後，辛斯需要兩圈時間把車胎提升至合適的工作溫度，走完兩圈後已為時已晚。

這名西班牙車手賽後直言，今次排位是一場災難，「能夠出錯的也錯了，我對情況非常憤怒。紅旗後，戰車引擎一度未能發動，當我落場時，只剩最後3分鐘，戰車需要兩圈提升車胎的工作溫度，但時間不足夠，更兩度差點炒車，這是天大的不幸，因為在關鍵時刻同時發生兩個問題。」

辛斯只能排第9位，原來是連環不幸事件。（美聯社）

澳洲站前10位排位：

第1位：陸克萊

第2位：韋斯達賓

第3位：佩雷斯

第4位：諾里斯

第5位：咸美頓

第6位：佐治羅素

第7位：列卡度

第8位：奧干

第9位：辛斯

第10位：艾朗素



今季F1全季賽程（俄羅斯站取消、替代站尚待公布）：

F1今季全季賽程（01美術製圖）

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