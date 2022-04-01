F1｜華迪爾新冠肺炎痊癒　休養兩站後鐵定澳洲站回歸

因為感染新冠肺炎而錯過今季首兩站賽事的華迪爾，車隊Aston Martin宣布這名4屆世界冠軍，將於澳洲站復出，出戰今季首場F1賽事。



效力Aston Martin的4屆世界冠軍華迪爾（Sebastian Vettel），早前因為確診新冠肺炎，而錯過巴林及沙特阿拉伯兩站賽事，改由同鄉﹑「御用替工」侯根保（Nico Hulkenberg）代為出戰。

華迪爾因病連續兩站缺陣 侯根保繼續頂更

四屆冠軍華迪爾確診錯過揭幕戰 替工之王代為上陣

經過兩站休息後，Aston Martin車隊周四（31日）宣布華迪爾健康回歸，在下周末的澳洲站登場，出戰今年個人首站賽事。

經過兩站後，Aston Martin至今仍未能開齋，暫時與威廉士齊齊「捧蛋」。

華迪爾宣布澳洲站復出，「御用替工」侯根保可以退下火線。（資料圖片／Getty Images）

今季F1全季賽程（俄羅斯站取消、替代站尚待公布）：

F1今季全季賽程（01美術製圖）

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