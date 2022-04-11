F1．澳洲站｜艾邦奇招為威廉士開齋　車隊話事人果敢戰術奏效

女子乒乓港隊教練李靜在東京奧運說過：「奇兵出奇蹟。」

周日（10日）完成的F1澳洲站，陸克萊由頭帶到尾奪冠，未見上兩站的交鋒鏡頭，今站可能略為失色。說到今站最驚喜的，相信是威廉士的艾邦，這名泰國車手最後一圈才入維修站換胎，返回賽道時剛好在周冠宇前方，為車隊取得今季第1分，正好證明車隊領隊卡比圖成功以小博大。



F1澳洲站依然是法拉利鬥紅牛的格局，「牛」﹑「馬」今站各有一架戰車退賽，其中紅牛的韋斯達賓機件故障「跪低」，法拉利的陸克萊輕鬆由頭帶到尾，贏得今季第2個分站冠軍，並在車手榜領放。

韋斯達賓又壞車 陸克萊輕鬆封王 最驚喜卻另有其人

陸克萊無驚無險，又贏一冠。（美聯社）

澳洲站的前10位中，最驚喜必定是第10位的艾邦（Alexander Albon），這名威廉士車手因為排位賽燃油不足被取消資格，開賽選用白色硬胎起步，縱然3度出動安全車，艾邦依然不為所動，繼續在賽道中奔馳，他的位置打入前10位，一度緊隨兩架麥拿侖後方。

根據賽例，乾地賽站至少使用兩種不同輪胎，換言之艾邦「一胎走天涯」的話，就算打入前10位，也會被取消資格。艾邦跑到最後一圈，位置是第10位，第57圈決定換上全新的紅胎，但更換時在左前胎有阻滯，一共花了19.845秒完成，幸好返回賽道時，剛好在愛快車隊周冠宇的前方，並以第10位衝線，經歷辛苦取得今季第1分。

艾邦在最後一圈換胎，成功力壓周冠宇，為威廉士取得今季第1分。（美聯社）

Albon vs Zhou on the last lap for p10. Very close after a slow stop from Williams! pic.twitter.com/VMVROdvJT0 — Will 🦧 (@AlbyAlbono) April 10, 2022

艾邦衝線一刻，他的比賽工程師興奮得報錯排位，強調艾邦是第10位，而非第11，透過無線電興奮高呼慶祝。這名泰裔車手坦言今站取分是不可思議，「我在尾位起步，根本沒有東西可以輸。戰車的表現愈來愈好，我感覺最後25個圈也是排位一樣狂衝，我從未想過今站有分落袋，這是車隊上下努力得來的成果。」

威廉士上季幾經辛苦擺脫包底，重回中游，可惜在今季大改例下，一下子打回原形。艾邦這1分，為車隊注入強心針外，他坦言就如登上頒獎台一樣般興奮，「這個成績是對車隊的及時雨，開季的情況相當困難，現時為車隊帶來正面效果是非常重要。」

艾邦奇招為威廉士開齋，他直言比登上頒獎台更開心。（美聯社）

威廉士車隊領隊卡比圖（Jost Capito）在Netflix紀錄片《極速求生》中說過，「如果與其他車隊使用相同戰術，永遠也不能取分，我寧可大膽使用其他戰術。」澳洲站再次證明，卡比圖這一套成功了。

卡比圖曾在《極速求生》中表示，不介意以大膽戰術爭分。（Getty Images）

今季F1全季賽程（俄羅斯站取消、替代站尚待公布）：

F1今季全季賽程（01美術製圖）

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