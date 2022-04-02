F1｜場外爆口水戰　紅牛顧問稱與法拉利同病相憐　明年或更換車手

2022年F1經過兩站後，種種跡象都顯示今季冠軍是紅牛和法拉利之爭。

紅牛顧問曉密馬高（Helmut Marko）直指，兩隊有一個共通點——「二號車手」無法支援主將，更明言會在夏休前決定是否換掉佩雷斯（Sergio Perez）。



首兩站過後，紅牛的韋斯達賓（Max Verstappen）和法拉利的陸克萊（Charles Leclerc）被視為車手冠軍的熱門，然而兩人的隊友各自表現也不算差，紅牛的佩雷斯在沙特阿拉伯站奪得生涯第一個頭位起步，而辛斯速度雖不及陸克萊，但表現亦相當平穩，車隊都沒有明言誰才是「一號」或「二號」車手。

陸克萊（左）和辛斯（右）都極具實力。（Getty Images）

然而經常透過媒體發言的曉密馬高，近日接受德國媒體《Formel1》訪問時再有爭議發言，他先談及主要對手法拉利，直指：「法拉利很顯然有一位一號車手，上季辛斯擊敗了陸克萊，但今年陸克萊狀態大勇，意味我們預期辛斯沒有能力支援他。這情況跟我們（紅牛）相似，就是大家都明顯地有一位一號車手。」這番話無疑是直指辛斯和佩雷斯同屬「副手」，而陸克萊和韋斯達賓才是「主將」。

佩雷斯上一站才奪得生涯第一個頭位，表現似在穩步上揚。（Getty Images）

佩雷斯在奪得生涯第一個頭位後，大概沒想到這麼快又要面對能否保住明年席位的壓力。曉密馬高在訪問中提及紅牛車隊的席位，表明他正在考慮是否讓加斯利（Pierre Gasly）重返「一隊」。

「加斯利跟紅牛的合約在2023年底便會屆滿，若到約滿時我們還無法讓他重返紅牛車隊，我們便很大機會失去他，而我們不希望這樣。」加斯利在2019年曾獲提拔到紅牛車隊，惟僅過了12場比賽便因表現不佳，遭「降班」重返紅牛二隊（現名艾法托利），但此後的兩年半間他三度登上頒獎台，分別奪得一次分站冠、亞、季軍。

曉密馬高（右）坦承不希望加斯利在約滿後離開。（Getty Images）

馬高認同前F1車手貝加（Gerhard Berger）的意見，認為加斯利值得再多一次機會，但也要考慮佩雷斯的合約，「這一刻我們還有合約，我們將會比較兩位車手的表現。就佩雷斯而言，我們可以在年中才作決定。」他最後仍向佩雷斯予以肯定：「今年的戰車比較適合他，他對車隊的了解也增加了，我們都為他的進步而高興。」